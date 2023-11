Ka mahi tahi a ESA me SpaceX ki te whakapakari i te punaha whakatere wakarangi o Uropi

Kua uru atu te European Space Agency (ESA) ki te mahi tahi me SpaceX, te kamupene aerospace i whakaturia e Elon Musk. Ko te whainga o tenei mahi tahi ki te whakarewa i nga peerangi whakatere me te whakawhitiwhiti korero ki roto i te orbit hei waahanga o te punaha whakatere ao a Galileo. He whanaketanga nui tenei mo Uropi, na te mea ko te wa tuatahi e mahi tahi ana te Kotahitanga o Europi me SpaceX i runga i te amiorangi kei roto nga raraunga whakarōpūtanga.

Ko te punaha Galileo te whakautu a Uropi ki nga punaha GPS Amerika, GLONASS Russian, me nga punaha BeiDou Hainamana. Ma te whakarewa i enei amiorangi, e whai ana a Europe ki te whakarei ake i tana urunga motuhake ki nga ratonga tino nui i roto i te tuunga amiorangi me te whakatere. Ko te otinga angitu o enei whakarewanga amiorangi ka pai ake te tika me te kapi katoa o te punaha whakatere amiorangi o Uropi, ka nui ake te pono me te haumarutanga ki nga kaiwhakamahi puta noa i te whenua.

Ko tetahi o nga tino take i muri mai i tenei mahi tahi ko te whirinaki a Uropi i naianei ki nga kaiwhakarato whakarewatanga o nga iwi ke. Whai muri i te whakakorenga o Ariane 5 me nga whakararu me tana whakakapi, Ariane 6, he whakaraerae a Uropi me te whakawhirinaki ki nga ratonga o waho mo te tuku amiorangi. Na te tuunga o te roketi Vega C o Itari kua kaha ake tenei ahuatanga. Me tere a Uropi i te whanaketanga me te whakarewatanga o Ariane 6 me Vega C kia hoki mai ano tana urunga motuhake ki te waahi. I tenei wa, ko te mahi tahi me SpaceX he mea tika hei whakatutuki i nga hiahia o te umanga mokowhiti o Uropi.

Ko te mahi tahi i waenga i te ESA me SpaceX e whakaatu ana i te urutau me te pono o te ESA ki te noho whakataetae i roto i te ahumahi e tere haere ana. Ahakoa e aro ana tenei whakaritenga ki te whakarewatanga o te amiorangi Galileo, kei te tuwhera tonu a ESA ki nga mahi tahi me SpaceX mo etahi atu kaupapa. E whakaatu ana tenei i te hiahia o te umanga ki te tirotiro i nga huarahi hou me te whakamahi i nga tohungatanga o nga kamupene motuhake penei i a SpaceX.

I te wa e kaha ana a Europe ki te whakarei ake i ona kaha ki te maakete aerospace, ko te toka a Ariane 6 e heke mai nei ka whai waahi nui. Ko nga whakaroa o tana whakarewanga i kii i nga take hangarau, nga ahuatanga kino o te rangi, me te mate urutaru o te ao. Heoi ano, ina mahi ana, ka uru atu a Ariane 6 ki te maakete whakataetae o nga kaiwhakarewa-taimaha. Ma tenei nekehanga ka whakakaha ake i te turanga o Uropi ka taea e ia te tuku i nga utu taumaha.

I tua atu i nga kaitakaro kua pumau penei i a SpaceX me United Launch Alliance, ko nga kamupene hou penei i te PLD Space o Spain me te Rocket Factory Augsburg o Tiamana kei te whakamahine i o raatau hangarau mo nga whakarewatanga iti amiorangi. Ka taea e enei kamupene te whai waahi nui ki te umanga mokowhiti arumoni ma te tuku i nga whiringa utu me te pono mo nga whakahaere e rapu uru ana ki te waahi.

Ko te whakaaetanga whakamutunga o te mahi ESA-SpaceX kei te Komihana Pakeha me nga whenua mema o te EU. Ina whakaaetia, ka tohu tenei mahi tahi i tetahi tohu nui i roto i te waahanga torotoro mokowhiti. Ko te tumanako ka akiakihia te ahunga whakamua, te rangahau, te mahi auaha, me te tipu ohaoha i roto i te Kotahitanga o Europi, e whakapumau ana i te pono o Uropi ki te tirotiro mokowhiti me te hangarau.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te kaupapa o te ESA me SpaceX Partnership?

A: Ko te whainga o te mahi tahi ki te whakarewa i te wha o Galileo navigation and communication satellites ki roto i te orbit, te whakarei ake i te ratonga tuunga motuhake o Europe me te whakarato i te pono me te haumarutanga mo nga kaiwhakamahi puta noa i te whenua.

Q: He aha te tohu o tenei hononga mo Europe?

A: Ko tenei mahi tahi e tohu ana i te whakakaha hononga i waenga i te ESA me SpaceX, me te pono o Europe ki te whakahoki ano i te urunga motuhake ki te waahi me te pupuri i te whakataetae whakataetae i roto i te umanga mokowhiti.

P: E hia nga whakarewanga kua whakaritea i roto i tenei whakaaetanga?

A: E rua nga whakarewanga kua whakaritea hei te tau e haere ake nei, e mau ana ia takirua o nga amiorangi Galileo he kawenga mo nga korero whakamunatia mo nga kawanatanga Pakeha me te punaha whakatere amiorangi o te poraka.

Q: Ka mahi tonu a ESA me SpaceX i runga i nga whakarewatanga amiorangi Galileo a muri ake nei?

A: Kua whakaatuhia e ESA kaore ratou e whakaaro ki te whakamahi i te SpaceX mo nga whakarewatanga amiorangi Galileo i tua atu o tenei whakaaetanga engari ka noho tuwhera tonu ki nga mahi tahi a muri ake nei mo etahi atu kaupapa.