Ko te Expedition 70 Astronauts e whakahaere ana i nga rangahau me nga robotics i runga i te teihana mokowhiti o te ao

Tokowha nga Kairangirangi 70 i runga i te International Space Station (ISS) he ra marama i te Turei, Oketopa 17. I arotahi ratou ki te rangahau koiora me te robotics i te ahiahi. I haere tonu te whakarite mo te hīkoi ātea e haere ake nei me te mahi i a raatau ake mahi rangahau.

I mahi tahi a Loral O'Hara raua ko Jasmin Moghbeli nga kaiwhakatere o te NASA ki te rangahau ngakau mo te rangahau CIPHER, e whai ana ki te mohio ki te paanga o nga miihana mokowhiti mo te wa roa ki runga i nga ahuatanga hinengaro me te tinana o nga kairangi. I tukuna ano e ratou nga utanga me te ruku paru i roto i te kaipuke tuku mai a Cygnus.

Ko te Kaihautu a Andreas Mogensen mai i te European Space Agency (ESA) i whakahaere te whakamatautau Earthshine, ma te whakamahi i te kaamera mamati i roto i te kapu hei whakaahua i te Marama me te hopu i te whiti o te ra e whakaatahia ana mai i te Ao. I whakamatauria e te Kaihanga Rererangi a Satoshi Furukawa he kamera karetao porohita i roto i te waahanga taiwhanga o Kibo.

Ko te hīkoi ātea i whakaritea tuatahitia e O'Hara me Mogensen kua whakaroa ki te Hakihea. I tenei wa, e rua nga cosmonauts mai i Roscosmos e whakarite ana mo te hikoi mokowhiti kua whakaritea mo Oketopa 25. Ka whakahaerehia e ratou nga mahi tiaki o waho mo te ono haora me te 45 meneti.

Puta noa i te Rātū, i whakamatauhia e te Roscosmos cosmonauts a raatau punaha tautoko oranga me nga waahanga korero. I whakahaerehia ano e ratou he rangahau mo nga paanga o te kore taumaha ki te ngakau me te tirotiro i nga rautaki korero pai ake i waenga i nga kaihopu o te ao me nga kaiwhakahaere miihana.

Ko Konstantin Borisov, he Engineer Rererangi a Roscosmos, i awhina i te rangahau ngakau, i muri mai ka whakamatauria nga mahi me te ringa karetao Pakeha e piri ana ki te waahanga pūtaiao Nauka.

Mo te anga whakamua, kei te whakamaherehia nga mahi a NASA mo te ISS.