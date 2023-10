Te Whakakore i te Satellite: He Awangawanga Taiao e tipu haere ana ki te Mokowhiti

Ko nga Satellites kua tae ki te mutunga o to ratau oranga mahi he raruraru mo nga tari mokowhiti. Ko nga tikanga o naianei mo te whakakore i enei waka mokowhiti kei te waiho i a ratau ki te orbit, e whakanui ana i a ratau ki nga tuupapau mai i nga peerangi whakahaere, ki te whakahoki ranei ki te whenua kia uru mai ano ki te hau. Heoi, he rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Purdue me NOAA i whakaatu ko te urunga mai o te hau karekau he hua.

I nga wa o mua, ko te urunga mai o te hau he tikanga pono mo te tuku i nga amiorangi ki te orbit whenua iti (LEO). I te mea kua kikii a LEO ki nga amiorangi i nga tau tata nei, kua kaha ake te rongonui o tenei tikanga tuku. Heoi ano, ko te rangahau i whakaputaina i roto i te Proceedings of the National Academy of Sciences e whakaatu ana ko te urunga mai ano o te hau kei te pokea te rohe o runga o te hau o te Ao ki nga toenga ngohe o te waka atea.

I kite te roopu rangahau i te huringa o te hanganga o nga kapua katote i mahue mai e nga meteorites ka uru ki te hau. I kitea e ratou ko te whakarereketanga o te matimati matū o enei matūriki i te piki haere o nga waka mokowhiti ka uru mai ano ki te hau. Hei whakapumau i o raatau kitenga, ka whakapiri nga kairangahau i nga taputapu ki nga waka rererangi me te whakahaere i nga ine tika o te hau e tata ana ki te 12 maero i runga ake o Alaska me te whenua o Amerika.

Ko nga hua o te rangahau i whakaatu he nui te kukū o nga konganuku i roto i te hau, tae atu ki te lithium, te konumohe, te parahi, te mata, te konupora, me te konutai, i tino whaiwhaihia me te urunga mai ano. I tua atu, i kite ano nga kairangahau ko te 10% o nga matūriki aerosol te kawenga mo te tiaki i te paparanga ozone he konumohe.

Ahakoa kaore i te tino marama te tino paanga o enei kitenga ki te taiao me te huringa o te rangi, e whakapono ana nga kairangahau kei te whakanui i te paanga nui o te rerenga atea a te tangata ki runga i te ao. Ko te mohio ki nga hua o te pikinga o te konupuku whakarewa i roto i te hau he mea tino nui ki te aromatawai i nga tupono ka tupono ki te paparanga ozone me te ora i runga i te mata o Papatūānuku. Ka hiahiatia etahi atu rangahau kia tino mohio ki nga awenga o nga tikanga tuku amiorangi ki te taiao me te whakatau mena me tirotiro etahi atu rautaki hei whakaiti i te poke o te hau o te Ao.

Rauemi:

– Whakamaramatanga: He rohe mokowhiti kei roto tata ki te 2000 kiromita mai i te mata o te whenua te Orbit Papa Iti (LEO) kei reira te nuinga o nga amiorangi me te Teihana Mokowhiti o te Ao.

– Whakamaramatanga: Ko te urunga mai ano o te hau ko te tikanga e uru ai te waka mokowhiti, te peerangi ranei ki te hau o te Ao i muri i tana whakaotinga i tana kaupapa, i te mutunga ranei o tona oranga mahi.