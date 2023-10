He pehea te paanga o te rangi mokowhiti ki te hekenga manu

By

He mea whakamīharo tonu te hekenga o nga manu, engari ko nga rangahau o naianei kei te whakamarama i nga wero e pa ana ki nga manu mo te whakatere waka. I te mea kua whirinaki te tangata ki nga taupānga whakatere ki te rapu huarahi, kei te anga nga manu ki o raatau ake raru whakatere na runga i nga kaupapa huarere.

Ko nga mahi huarere mokowhiti, penei i te pupuhitanga o te ra, kua kitea he whakararu i te hekenga o nga momo manu maha, tae atu ki nga manu tupapa, parera, kuihi, swans, sandpipers, me nga plovers. Ahakoa kaore e taea e te tangata te rongo i nga papa autō o te whenua, kua whanakehia e nga manu me etahi atu kararehe etahi whekau hei mohio. I te nuinga o te wa ka whakawhirinaki nga manu ki enei kapehu o roto mo te hekenga tawhiti, engari ka raru te rangi mokowhiti ki nga papa autō o te Ao, ka pohehe, ka ngaro.

Ko nga raraunga i kohia mai i nga teihana radar Doppler me nga magnetometers kua kitea i enei huihuinga huarere mokowhiti, he 9-17% te heke o te maha o nga manu heke i te puna me te ngahuru. Ko nga manu e rere ana i te po ka pa ki nga wero whakaterenga tino uaua, ina koa i nga ahuatanga o te ngahuru karekau e taea te whakawhirinaki ki o raatau kapehu o roto.

Ehara i te mea ka whakaitihia te maha o nga manu heke noa na te nui o te hauaamuneti, engari ka paheke noa ki te hau. Ko nga awha kaha o te ra i te ngahuru kua kitea ka rere nga manu ki te mano kiromita puta noa i te Mania Nui o Amerika, e toru hauwha noa o te kaha ki te whawhai i nga hau whakawhiti, he maha nga wa ka ngaro nga manu.

Ko te mohio ki te paanga o te rangi mokowhiti ki te hekenga manu he mea nui mo nga mahi tiaki me te whakahaere i nga taupori manu. Ma te whai whakaaro ki enei whakararuraru i puta mai i te rangi mokowhiti, ka taea e nga kairangahau te mahi ki te hanga rautaki hei whakaiti i nga paanga kino me te whakarite kia angitu te heke o nga momo manu.

Rauemi:

– Skymet Weather (Taupānga Android | Taupānga iOS)