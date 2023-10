Te Tirotiro i te Ake o te Mahinga Mokowhiti: Wewete i te Pumanawa o nga Rauemi Asteroid

Ko te keri mokowhiti, ko te tangohanga rawa mai i nga asteroids me etahi atu tinana tiretiera, ka whai waahi nui mo te wa kei te heke mai mo te torotoro tangata me te whakamahi rawa ki tua atu o te Ao. I te kaha ake o te kite i te ahua mutunga o nga rawa o te Ao, na te whanaketanga o te hangarau mokowhiti kua whakatuwhera i nga huarahi hou mo te uru atu ki nga rawa nui o te punaha solar.

Ko nga tumanakohanga mo te maakete keri mokowhiti o te ao kei te pai, me te tipu haere tonu o te tipu i waenga i te 2023 me te 2031. E ai ki nga rangahau tata nei, ko te maakete ka eke ki te miriona miriona taara i te 2028, na nga mea matua penei i te piki haere o te hiahia mo nga taonga o waho. , rauemi hanga, rauemi oranga oranga tangata, wahie, rauemi ta 3D, me etahi atu.

Kei roto i te maakete nga momo kaitakaro, nga hinonga motuhake me te iwi, tae atu ki te ispace, SpaceX, European Space Agency, Moon Express, me NASA. Kei te kaha enei whakahaere ki te whakawhanake i nga hangarau me nga rautaki e tika ana kia taea ai te whakamahi i nga rawa asteroid. Ko te keri mokowhiti ehara i te mea he huarahi ke atu ki te keri whenua engari he tirohanga whakahihiri hoki mo te rangahau putaiao, te noho whenua mokowhiti, me te torotoro i nga mea e kore e mohiotia.

Hei tātari me te maarama ki te hihiri o te maakete, ka whakaratohia e ta maatau ripoata rangahau he tātaritanga matawhānui o te maakete maina mokowhiti mai i te 2018 ki te 2028. Ka tirohia e te ripoata te ahuatanga o te ahua, nga ahuatanga, me te whenua whakataetae o nga kaitakaro nui, me te whakarato i nga korero taipitopito o te maakete. nga waahanga ma te momo, te tono me te rohe.

FAQ

Q: He aha nga mea e akiaki ana i te tipu o te maakete mokowhiti?

Ko te piki haere o te hiahia mo nga taonga taapiri, taonga hanga, rauemi pumau mo te oranga o te tangata, wahie, rauemi ta 3D, me etahi atu tono e akiaki ana i te tipu o te maakete maina mokowhiti.

Q: He aha nga momo mokowhiti mokowhiti kei te maakete?

Kei te maakete nga momo momo keri mokowhiti, tae atu ki te Momo C, Momo S, Momo M, me etahi atu.

Q: Ko wai nga rohe kei te arahi i te maakete mokowhiti?

Ko nga rohe rangatira o te maakete maina mokowhiti ko Amerika Te Tai Tokerau, Europe, Ahia-Kiwa, Amerika ki te Tonga, me te Middle East me Awherika.

Q: He aha nga ahuatanga o te ao i roto i te maakete Space Mining?

Ko te maakete maina mokowhiti o te ao kei te kite i te tipu haere o te hiahia me te haumi ki te torotoro mokowhiti me te whakamahi rawa, me te piki haere o nga mahi tahi i waenga i nga hinonga motuhake me te iwi. Ko te maakete ka kite i nga ahunga whakamua nui o te hangarau me nga rautaki mo te tango rauemi mai i nga asteroids.

Q: Me pehea te piki haere o te tangohanga mokowhiti mo te maina ka pa ki te tipu o te maakete whanui?

Ko te piki haere o te keri mokowhiti mo nga kaupapa maina ka whai paanga pai ki te reeti tipu o te maakete whanui, na te mea ka uru atu ki nga rawa utu nui i tua atu i te iti o te toha o te whenua. Ma tenei ka whai waahi hou mo te whakamahi rawa, ka taea ano te rangahau putaiao me te torotoro mokowhiti.

Q: Ko wai nga kaitakaro nui e mahi ana i te maakete Space Mining?

Ko nga kaitakaro nui i roto i te maakete maina mokowhiti ko ispace, SpaceX, European Space Agency, Moon Express, NASA, me etahi atu.

(Pūtake: precisionreports.co)