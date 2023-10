Te Pumanawanui o te Mokowhiti Mokowhiti: He Tirohanga Mo Nga Raamua

I te mea kei te haere tonu nga tari mokowhiti me nga kamupene motuhake ki te torotoro haere i nga waahi o te keri mokowhiti, kei te whakaaro nga tohunga ohanga inaianei ki te tipu me nga wero o tenei umanga ka puta ake. Na te tono mo nga konganuku nui e whakamahia ana i roto i nga momo hangarau hiko ma, penei i te hikohiko, panui solar, turbine hau, me nga waahanga motuka hiko, ka taea e te keri mokowhiti te whai waahi nui ki te hanga i enei rawa utu nui.

He rangahau tata nei na Ian Lange o te Kura Mines Colorado, i te mahi tahi me tetahi kairangahau mai i te International Monetary Fund, ka ruku ki te whakatauira i te tipu keri mokowhiti i whakaritea ki te keri whenua tuku iho. Ko nga kaupapa rangahau i roto i nga tau 30 ki te 40 e whai ake nei, ko te hanga o etahi konganuku mai i te waahi ka nui ake i to te Ao. Ko nga asteroids whakarewa, hei tauira, neke atu i te kotahi mano nga wa te nui ake o te nikel i te kirinuku o te whenua, me nga kohinga nui o te cobalt, te rino, te konukawata, me etahi atu konganuku.

Ko te hekenga o nga utu mo te whakarewanga mokowhiti, he mihi ki nga takirirangi ka taea te whakamahi i hangaia e nga kamupene penei i a SpaceX me Rocket Lab, kua kaha ake te keri mokowhiti. Ko tenei whakahekenga o nga utu whakarewatanga me te nui o nga konganuku utu nui i roto i nga asteroids he waahi ahurei mo te umanga. Ka taea hoki e te keri o enei rawa te karo i nga utu hapori me te taiao e pa ana ki te keri whenua, penei i te mahi tamariki, te takahi i nga tika tangata, te ngaherehere, me te poke o te wai.

Heoi ano, he wero tonu hei whakaeke. Ko nga tikanga whakamahine o naianei e whakawhirinaki nui ana ki te kaha, he uaua ki te tango konganuku i roto i nga taiao microgravity. I tua atu, i tenei wa karekau he anga ture hei whakahaere i nga mahi keri mokowhiti, he maaharahara mo nga paanga ki te taiao me te oranga tonutanga o nga rawa. Kei te tohe nga tohunga mokowhiti mo nga mahi whai mana, me te whakarite kia kore nga asteroids e whakakorea i te wa e mahi maina ana, ka waiho nga rawa hei painga mo nga whakatipuranga kei te heke mai.

Ahakoa ka raru pea te keri mokowhiti ki ona ake awangawanga taiao, ko tana kaha ki te whakarato i nga konganuku tino nui me te kore e whara i nga punaha rauwiringa kaiao, me te whakawhirinaki ki nga tikanga keri kore tikanga i runga i te whenua. I te ahu whakamua o te hangarau me te tipu o te ahumahi, he mea nui ki te whakatu i nga ture me nga anga hei arahi i nga mahi keri mokowhiti me te whakapumau i te tango rauemi whai mana ki te ao.

