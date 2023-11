Ko te Rangahau Hou e tohu ana i te Pumanawa mo te Whakawhanake Momo i te Mokowhiti

I roto i te rangahau whenua, ko nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Yamanashi's Advanced Biotechnology Centre me te Japan Aerospace Space Agency (JAXA) kua angitu te whakatipu i nga kukune kiore ki te waahi i runga i te International Space Station (ISS). I te nuinga o te wa ka whanake nga kukune i raro i nga tikanga microgravity, e tohu ana ko te whakaputa uri i roto i te waahi ka taea ano hoki e te tangata. Ko nga kitenga o tenei rangahau i whakaputaina i roto i te hautaka pūtaiao iScience.

Ma te roketi, ka tukuna nga kukuna kiore tio ki te ISS i te marama o Akuhata 2021. Ka tae ki te waahi, ka whakamarokehia nga kukune ma te whakamahi i tetahi taputapu motuhake ka tukuna kia tipu ki runga i te teihana mokowhiti mo nga ra e wha. Ko te mea whakamiharo, ko enei embryos i tipu hei blastocysts, ko nga pūtau tuatahi ka puta hei kukune me te placenta.

Ko te kore o te kaha i roto i te waahi kaore i tino pa ki te whanaketanga noa o enei kukune. I tātarihia e nga kairangahau te DNA me nga ira o nga embryos, karekau i kitea he huringa nui ka whakaritea ki nga kukune i whakawhanakehia i runga i te whenua. E tohu ana tenei ko nga ahuatanga ahurei o te waahi karekau e whakararu i te timatanga o te whanaketanga o te mahunga.

Ahakoa he mahi whakamua nui tenei rangahau, me whai ano etahi atu whakamatautau hei whakapumau i te oranga o te whakaputa uri i te waahi. Ko te waahanga o muri o tenei rangahau ko te whakawhiti i nga blastocysts i whakawhanakehia i roto i te microgravity ki nga kiore hei whakatau mena ka whanau.

He mea nui nga paanga o tenei rangahau mo nga mahi torotoro mokowhiti a muri ake nei, me nga mahi mo te koroni. I te mea ko te kaupapa a Artemis a NASA e whai ana ki te whakahoki i te tangata ki te Marama ka mutu ki Mars, ko te maarama me pehea te whakaputa uri i te waahi he mea nui mo te noho mokowhiti mo te wa roa.

Ko tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te koroni mokowhiti a te tangata me te tautoko i te whakaaro ka taea e te tangata te whakatu i nga hapori ora i tua atu i nga rohe o Papa. Heoi ano, me nui ake nga rangahau kia tino mohio ki nga paanga o te whakamaaramatanga o te microgravity roa ki te oranga katoa o nga uri whanau i te waahi.

FAQ:

P: He aha nga kitenga matua o te rangahau?

A: Ko te mea nui i kitea e te rangahau ko nga kukuna kiore i whanake i roto i nga ahuatanga microgravity i runga i te Teihana Mokowhiti o te Ao.

P: He aha te blastocysts me te aha i tino nui ai i roto i tenei rangahau?

A: Ko nga blastocysts he pūtau moata ka tupu hei kukune me te placenta. I roto i tenei rangahau, ko te whakawhanaketanga o nga blastocysts i roto i nga ahuatanga microgravity e whakaatu ana ka taea te whakawhanaketanga o te maminga moata ki te waahi.

P: Ko wai nga whakahaere i whakahaere te rangahau?

A: I whakahaerehia te rangahau e nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Yamanashi's Advanced Biotechnology Centre me te Japan Aerospace Space Agency (JAXA).

P: He aha nga paanga o tenei rangahau mo te torotoro mokowhiti me te noho koroni a meake nei?

A: Ko tenei rangahau e whakaatu ana i te kaha mo te whakawhanake i te mokowhiti i roto i te waahi, he mea tino nui mo te noho mokowhiti mo te wa roa me nga misioni koroni ki te Marama me Mars.

P: He aha etahi atu whakamatautau hei whakau i te oranga o te whakaputa uri i te waahi?

A: Ko etahi atu whakamatautau ko te whakawhiti i nga blastocysts i whakawhanakehia i roto i te microgravity ki nga kiore hei whakatau mena ka taea e ratou te whanau. Ma tenei ka whakapumau mehemea ka taea te whakaputa uri i te waahi.