Te tautuhi i te papatipu iti, te raina whanui AGN i te Ao Moata

Ko nga poka pango nui (SMBHs) he ahua noa kei te pokapū o nga tupuni nui. Heoi, he mea ngaro tonu te takenga mai o enei rua pango nunui i te ao tuatahi. Ko tetahi ariā e kii ana i tipu nga SMBH mai i nga tupuna iti ake ma te whakaemi papatipu ma o ratou kopae accretion. Ko enei rua pango iti, e kiia nei he "kakano," he papatipu mai i te 100 ki te neke atu i te 100,000 whakareatanga te papatipu o te Ra. Engari i te wa e tirotirohia ana nga SMBH tuatahi, kua kitea e nga kairangahau nga papatipu tata ki te kotahi piriona taima te papatipu o te Ra. Ko enei tirohanga e aro ana ki nga quasar tino marama, no reira me pehea e kitea ai nga quasars ngoikore me nga rua pango papatipu iti tera pea kei te ao tuatahi?

Kei te huri nga kairangahau ki te James Webb Space Telescope (JWST) ki te wikitoria i tenei wero. Ma te whakamahi i te tairongo o te JWST i nga roangaru-infrared tata, i kitea e te rangahau tata e rua nga karihi tupuni hohe (AGN) i redshift z>5, tata ki te piriona tau i muri i te Big Bang. Ko enei AGN, e mohiotia ana ko CEERS 2782 me CEERS 746, i tautuhia ma te NIRSpec spectroscopy mai i te kaupapa Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Ma te ako i te hiranga o enei AGN, i taea e nga kairangahau te tātari i nga rarangi tukunga nui me te whakatau ko nga mea e rua he AGN raina whanui. I whakamahia e nga kaituhi nga hoahoa tauwehenga raina hei wehewehe i waenga i te AGN me nga tupuni hanga whetu. Heoi, karekau i taea e enei hoahoa te whakarōpū tuturu i te CEERS 2782 me te CEERS 746 na te nui o te nekehanga whero me te iti o te whakarewatanga. I tua atu, i tatauhia e nga kaituhi te papatipu o nga kohao pango nui i te pokapū o enei AGN ma te whakamahi i te raina tuku Hα. Ko te whakapouritanga mai i te hau me te puehu ka pa ki enei inenga, ka iti te whakaaro ki te papatipu poka pango.

Ko te kitenga o CEERS 2782 me CEERS 746 ka awhina i te whakawhiti i te waahi i waenga i nga kitenga o te AGN rohe me nga quasars redshift teitei. Ko enei AGN ngoikore, whero teitei e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te ao moata me te hanganga o nga rua pango nui. I a James Webb Space Telescope e whakaatu tonu ana i etahi atu taniwha huna i roto i te ao, ka kitea e tatou nga mea ngaro e pa ana ki te takenga mai o enei taonga nui o te rangi.

Rauemi:

