Ko nga Taimana e whakaatu ana i nga mea ngaro o te kukuwhatanga o te whenua

Kua kitea e tetahi rangahau tata nei ka taea e nga taimana te tuku matauranga nui ki te kukuwhatanga o te Ao. I te mea ko te kohuke taiao tino uaua e mohiotia ana, ko nga taimana te kaha ki te tu atu i nga ahuatanga tino nui, tae atu ki te hanga me te whakangaromanga o nga supercontinents. I arotahi nga kairangahau ki nga taimana "hohonu rawa" i hanga e hia miriona tau ki muri i raro i te whenua nui o Gondwana, i tanumia ki raro i te mata o te whenua.

Ko enei taimana ahurei e whakarato ana i nga tohu nui mo te hanganga, te whakapumautanga, me te nekehanga o nga supercontinents, e whakamarama ana i te "huringa supercontinent" e peia ana e te pereti tectonics. He uaua tenei huringa ki te ako ma nga tikanga tuku iho, na te mea he ahua nohinohi te kirinuku o te moana, a, he iti noa nga korero a te kirinuku o te whenua mo nga tikanga hohonu o te whenua.

I whai waahi te rangahau ki te wetewete i nga taimana me o ratou whakaurunga iti silicate me te sulfide ma te whakamahi i te raupapa tātaritanga matū, tae atu ki te tātari iraiti. Na tenei ka taea e nga kairangahau te tuhi i nga taimana, e whakaatu ana i hanga i waenganui i te 650 me te 450 miriona tau ki muri, i raro i te turanga o Gondwana, i te wa i taupokina ai e te supercontinent te Pou o te Tonga.

I kitea e nga kairangahau i te wa e hanga ana nga taimana, ka kaha nga toka i roto, ka haria atu ki te taha o nga taonga koroka kua heke ki te take o Gondwana, ka whakawhanui i te whenua nui mai i raro. I te roanga o te wa, i te wa i timata ai a Gondwana ki te pakaru, ka kawea mai nga taimana ki te mata o te whenua i roto i nga hūnga puia kaha i puta ki nga waahi e kiia nei ko Brazil me Awherika ki te hauauru.

Ko enei kitenga e tohu ana ko nga taimana i "piri" ki te turanga o Gondwana me te heke me nga wahanga rereke o te supercontinent i te wa e wehe ana. E whakaatu ana te rangahau i te hiranga o nga taimana hohonu ki te mohio ki te hanganga whenua me te kukuwhatanga o te Ao. Ka whai waahi nui nga whenua ki te tautoko i te oranga i runga i to tatou aorangi, me te rangahau i tenei mara ka awhina tatou ki te mohio ki te ahua o nga whenua, te tipu, me te whai waahi ki nga ahuatanga ahurei o te Ao.

I whakaputaina te rangahau i roto i te retaata Nature.

Rauemi:

- Taiao