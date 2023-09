Ka haere tonu a Curiosity Rover i tana torotoro haere ki Mars

Ko te Curiosity rover, i tukuna e NASA ki Mars, kei te haere ki tetahi atu wiki torotoro. Ka uru te rover ki nga momo mahi putaiao, me te whai waahi ki te ako tata mo te whenua o Martian.

Kei roto i te mahere o te wiki te whakapā atu ki te pūtaiao i te sol tuatahi, te taraiwa ki te sol tuarua, me te pūtaiao mamao ki te sol tuatoru. Ko tenei tauira o nga mahi kua mahia i nga wiki maha puta noa i te haerenga a Curiosity, engari ma te huri haere tonu o te whenua he mea hou ka kitea.

Ko te sol tuatahi ka uru ki te tātari i nga whaainga e rua e tata ana ki te rover. Ko te whainga tuatahi, ko 'Hydra,' ka paraitia ki te Taputapu Tango Puehu (DRT) i mua i te tirotirohia e te Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) me te Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Ko te whainga tuarua, ko 'Dodoni,' he ahua whakakeke ake ka ako ano e APXS me MAHLI.

I tua atu, ka mau tonu nga taputapu Matū me te Kaamera (ChemCam) me te Mast Camera (Mastcam) ki te tuhi i te Ridge o runga o Gediz Vallis Ridge, me te ako i tetahi atu papa moenga tata ko 'Thassos' ma te whakamahi i te Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Ka mataki ano a Mastcam i te Orinoco butte me tetahi poraka paparanga e kiia nei ko 'Rouskio'.

Ko te sol tuarua ka aro ki nga mahi putaiao i mua i te taraiwa, tae atu ki te tātaritanga LIBS o tetahi uaua pouri i runga i te poraka kotahi ki a Thassos, nga mosaics e hopu ana i nga tirohanga o te rii o te rua o te rawhiti, me nga kitenga o te waahi mahi tata me tetahi atu whaainga aukati ko 'Milos'. Ka aro turukihia e nga pukoro taiao nga mahi a te rewera me te ine i te opacity hau.

Ko te tuatoru o nga sol ka uru ki nga tirohanga putaiao mamao, penei i te rangahau rewera puehu me te kiriata kapua suprahorizon o te poutumarotanga. Ka whakamahi a ChemCam i tana rorohiko Autonomous Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS) ki te whiriwhiri i tetahi whaainga mo te whakaahua. Ka whakahaeretia e te Pakiki tetahi tohu hau moata i te ata.

I te wa e haere tonu ana a Curiosity ki te taha o te whenua o Martian, ka rikarika nga kaiputaiao ki nga raraunga nui me nga whakaahua ka tukuna tonu e ia mo te tirotiro haere tonu o to tatou ao tata.

Rauemi:

– NASA/JPL-Caltech – He nama whakaahua: NASA/JPL-Caltech – Ko tenei tuhinga puna i homai nga korero mo te mahere wiki a Curiosity i Mars.

– Whakamaramatanga o nga kupu:

– Sol: he ra Marite, he rite ki te 24 haora me te 39 meneti i runga i te whenua.

– Whakapaa te putaiao: nga mahi putaiao e pa ana ki te mata o te Martian, penei i te parai, te keri ranei.

– APXS: Alpha Particle X-ray Spectrometer, he taputapu i runga i te Curiosity hei whakatau i te hanganga o te toka me te oneone.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, he kamera i runga i te Curiosity ka taea te hopu whakaahua taumira teitei o nga toka me te oneone o Martian.

– ChemCam: Te Matū me te taputapu Kamera, e whakamahi ana i te hihinga plasma i whakaawehia e te taiaho hei tātari i te hanganga o nga toka me te oneone mai i tawhiti.

– Mastcam: Mast Camera, he punaha kamera i runga i te Curiosity e whakarato ana i nga whakaahua panoramic me te stereoscopic o te mata o Martian.

– LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, he tikanga e whakamahia ana e ChemCam ki te tātari i te hanganga o nga toka me te oneone.

– ENV: Pūoko taiao i runga i te Curiosity e ine ana i nga ahuatanga o te hau me etahi atu mea taiao.

– AEGIS: Te Tirohanga Motuhake mo te Kohikohi Putaiao Whakanuia, he raupaparorohiko e whakamahia ana e ChemCam ki te kowhiri motuhake i nga whaainga atahanga.