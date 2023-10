Ko te Hiranga o te Wahine me te Whakamana i te Hui Tohu

Me mohio nga wahine ki o raatau ake utu me te wikitoria i nga ahuatanga o te hapori e whakaiti ana i to raatau tipu, e ai ki a Nigar Shaji, te kaiwhakahaere kaupapa o te kaupapa a Aditya L1 solar i te Indian Space Research Organization (ISRO). I a ia e korero ana i te huihuinga 'Women's Excellence and Enterprise Awards and Knowledge Share' i Tiruchi, i mihi a Shaji ki nga wahine whai toa me te whakanui i te hiranga o te wahine ki te whakamana ia ratou ano.

Ko te huihuinga, i whakaritea e te Tiruchirappalli Regional Engineering College – Science and Technology Entrepreneurs' Park (TREC-STEP), he wahanga o te kaupapa ki te tautoko i nga whakahaere hapori tangata mo nga kaupapa huarere, he mea putea na te Ira Whakaaetanga a te Kotahitanga o Europi e tautokohia ana e te Ira Whakaaetanga Whatunga o Innovation me Kaipakihi (GENIE).

I korero a Shaji mo te ahunga whakamua o te kaupapa Aditya L1, kua whakaritea ki te timata i te orbit ki te waahi L1 Lagrange i te marama o Hanuere 2024. Ko nga tohu Lagrange he waahi kei te waahi ka noho pumau nga taonga. I whakanuia e te whaikorero a Shaji te hiahia kia whai matauranga nga wahine, kia noho motuhake ki te taha putea, ki te whakatipu tamariki kia whakaute i te katoa ahakoa te ira tangata.

I whakanuia ano e ia te hiranga o te tango i nga hangarau pai-taiao me te koha a nga kaipakihi i roto i nga mahi huarere ki te tiaki taiao. I kii a Shaji ahakoa ka puta nga wero, ka whai waahi ano ki te whakarereke.

Ma te whakanui i te kaha o te roopu i muri i te angitu o ISRO, i whakaatu a Shaji i te pono o te whakahaere ki te whakamana me te whakapai ake i te oranga o te tangata takitahi. I mutu te huihuinga me te tuku tohu ki nga wahine kaipakihi 30 puta noa i Tamil Nadu, me te mohio ki o raatau whakatutukitanga.

I tua atu i te hui whakawhiwhi tohu, i whakahaerehia he akoranga mo te hokohoko matihiko mo nga wahine kaipakihi hei wahanga o te kaupapa.

I roto i te katoa, ko te huihuinga he kaupapa hei whakanui i nga mahi a nga wahine, me te whakahihiri me te akiaki i a raatau ki te awhi i o raatau whakaaro me te tohe mo te tipu whaiaro me te tipu ngaio.

Rauemi:

– N/A