Ka timata te Mihana Aditya L1 o Inia ki te ako i te hau solar mai i te Mokowhiti

Kua angitu te mahi a Aditya L1 o Inia ki te ako i nga matūriki hihiko o te hau solar mai i te waahi. Ko te whainga o te misioni ki te whakahaere i tenei rangahau ma te whakamahi i te Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), he wahanga o te Utauta Maataarangi hau a Aditya Solar (ASPEX).

Kua whakawhanakehia a STEPS e te Physical Research Laboratory (PRL) me te tautoko a te Space Application Center (SAC), a kua mahi mai i te 10 o Hepetema i roto i te papa autō o te Ao. Ka mahi tonu te taputapu mai i te mokowhiti i te wa e wha marama te haerenga o Aditya L1 ki Lagrange point 1, tata ki te 1.5 miriona kiromita mai i te whenua.

Ko te whainga matua o STEPS ko te ako i te taiao o nga matūriki hihiko mai i tona tuunga ki te tohu L1. Ka awhina enei raraunga ki te whakapai ake i te hauora me te mahi o nga rawa mokowhiti me te pai ake o te maarama ki te whakarereketanga o te rangi mokowhiti i te waa.

Kei roto i te STEPS e ono nga pūoko e mataki ana i nga ahunga rereke me te ine i nga katote-waariki me te kaha. Ma te kohi raraunga i te wa e huri haere ana te Ao, ka taea e nga kaiputaiao te tātari i te whanonga o nga matūriki e karapoti ana i te ao, ina koa i te waahi o te papa autō o Papa.

I whakarewahia e te Indian Space Research Organization (ISRO) i te Mahuru 2, ko te kaupapa Aditya-L1 e whai ana kia tae atu ki te waahi L1 ma te whakamahi i te mahinga Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I). He mea nui te tohu L1 mo nga tirohanga o te ra, a, ko te waahi e taurite ai te kaha o te taiapa i waenga i nga mea e rua, ka taea e te waka mokowhiti te noho pumau mo te wa roa.



