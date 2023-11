Ko te Rangahau Hou e kii ana i te rangi mokowhiti kei mua

Kua kitea e nga Kairangataiao tetahi matatini nui o te ra ka taea pea te whakararuraru i te rangi i nga ra kei te heke mai. He nui ake i a Jupiter, ko tenei matatini e tapaina ana ko AR3490-91-92 i ara ake nga awangawanga i waenga i nga kaiwhaiwhai huarere. Kua tukuna e te National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) nga whakatupato mo te paheketanga o te reo irirangi me te hiahia kia rite nga tangata whenua.

Ko nga kitenga o mua mai i Spaceweather.com kua tohu he tino nui tenei maataki toru-tau-a-raa, e toru nga nama hei tapanga. Ki te whanui o te 200,000 kiromita, ki tonu i te 12 nga kohao pouri aukume kaha, kei te whakaatu tenei rohe i nga tohu o te mura o te ra o te karaehe-M, ka taka ki roto i te waahanga kaha-waenganui. Ahakoa ehara i te mea tino kino penei i te mura o te karaehe X, ahakoa nga mura o te karaehe M ka kitea nga paanga ki te taiao o te Ao mena ka tika nga ahuatanga.

Kei te tino awangawanga nga tohunga mo te kaha o te mura o te karaehe X ka puta mai i tenei rohe. Ko enei mura te kaha ki te whakararu i nga korero reo irirangi me nga punaha whakatere mena ka anga atu ki to maatau ao. No reira, kei te noho mataara tonu nga kaimatapae mo nga tohu o te pikinga o te mura o te ahi mai i te maataki waahi AR3490-91-92 hei nga ra e heke mai nei.

Ki te whakaaro ki te ahua o te rangi mokowhiti i naianei, me noho rite nga roopu mo nga paanga ka puta hei te mutunga o tenei wiki. Ko nga kaititiro rangi, ko nga kaiwhakatere reo irirangi ham, ko nga kaihoe moana, me nga kaihoe rererangi kia mataara mena ka puta mai te mura o te ra, te mahanga o te koronal (he pakaru o te plasma) mai i te Ra ka pahekoheko ki te whenua. Mena ka tuki nga matūriki kua utaina ki te papa autō o to tatou ao, ka raru nga punaha whakatere me nga tohu korero i nga rohe teitei.

I runga i nga kaupapa o mua tata nei, kua kite ke a NOAA i nga paheketanga iti o te reo irirangi i puta mai i te pakarutanga o te ra ka eke ki te taumata awha R1. E matapaetia ana ka piki ake te auau o enei mangumangu i roto i nga ra e whai ake nei, ka eke pea ki te taumata R2 ngawari. Ko te nuinga o tenei ka whakawhirinaki ki te whanonga o nga roopu korara AR3490-91-92.

Na te koretake e pa ana ki nga ahuatanga huarere o te waahi, he mea nui kia noho mohio nga tangata takitahi me nga whakahaere me te whai waahi ki te whakaiti i nga raru ka puta mai i nga mahi a te ra. Aroturuki i nga puna pono mo nga korero huarere mokowhiti me te noho rite mo nga wero ohorere a nga ra kei mua.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te korara ra?

A: Ko te putunga ra e tohu ana ki tetahi waahi pouri, makariri ake i te mata o te Ra na te kaha o te mahi autō.

P: He pehea te pa o te mura o te ra ki te whenua?

A: Ka taea e te mura o te ra te whakararuraru i te taiao mokowhiti o te whenua, ka pa ki nga korero reo irirangi, nga punaha whakatere, me nga mahi amiorangi. Ka taea e nga mura kaha te arai ki te mate hiko me te whakararu i nga kairangi rererangi i te waahi.

Q: He aha te coronal mass ejection (CME)?

A: Ko te pananga papatipu coronal he tukunga nui o te plasma me nga papa autō mai i te korona o te Ra. Ka puta he tupuhi geomagnetic, ka pa ki te papa autō o Papatūānuku.

P: Me pehea e noho rite ai nga tangata takitahi mo nga raruraru o te rangi?

A: He mea tika kia noho mohio ma roto i nga puna matapae huarere pono, kia mohio ki nga paanga ka taea, me te whakarite mahere ohorere mo nga mahi whakahirahira ka whakaraerae pea i nga raruraru mai i nga huihuinga huarere.