Tuhinga Hou: Te tirotiro i nga mea whakamiharo o te mahi a te ra me te Aurora Borealis

I waenganui i te ao hurihuri tonu, kua puta he mea whakamiharo: kua mauhia he "ngaawa ahi" nui ki te tuakoi tonga o te ra. Ko tenei ahuatanga whakamiharo, i whakaatuhia e spaceweather.com, i hurahia na te nui o te pahūtanga o te kakawaea autō mai i te ra. Ko te toronga tata ki te 6,200 maero te whanui (10,000 kiromita) me te tekau nga wa roa atu, ko tenei maatatanga whakahihiri kua miharo nga kaiputaiao me nga kaititiro rangi.

Ko enei kakawaea autō, he mea titoa he hau hiko, he plasma ranei, kei runga ake i te mata o te ra. Ka raranga toi ratou i roto i te hau o te ra, ma te kaha ki te whakautu ki te papa autō o te ra. Heoi, ka kore e tau te papa aukume, ka hinga enei kakawaua huatau kua whakatarewahia, ka puta te pahūtanga o te marama me te kaha.

He tika te korero a Keith Strong, tohunga ahupūngao solar rongonui mo te pahūtanga he tere tere, ka puta he pahūtanga o te mana nui. Ma te ata titiro, kei te mahi nga kaiputaiao ki te mohio mehemea na tenei pahūtanga i puta ki te coronal mass ejection (CME), na reira ka turakina te plasma mai i te korona o te ra ki te waahi. Ko nga karaehe o te Solar me te Heliospheric Observatory (SOHO) a NASA ka whakaatu i nga korero tino nui hei whakatau mena kei te ara te whenua o tenei tupuhi. Ki te kitea te whenua e taea ana e te CME, ko te kaha me te kaha o te hau aukume o te ra ka whakapataritari i te whakaaturanga o te aurora i nga ra e haere ake nei.

Ko nga Auroras, e mohiotia ana ko nga rama o te raki me te tonga, ka whakapaipai i te rangi i te hua o nga matūriki tere tere mai i te ra e tukituki ana ki te hau o runga o te whenua. Ko te neke i runga i te tere whakamiharo ki te 45 miriona mph (72 miriona km/h), ka tukuna enei matūriki hiko e te papa autō o te whenua, e rere ana ki nga pou. Ka kuhu ki te hau o te Ao, ka whakahihiri ratou i nga ngota me nga ngota ngota o te hau, katahi ka puta te ahua whakamiharo e kiia nei ko te aurora.

Ko te kanikani rama rama, he rite ki tera o nga rama neon, he tino rite te kaupapa. Ka rite ki nga rama haukura e mahi ana na roto i te ihiihi me te tukunga o te hiko i roto i nga ngota hau, ka whakapoapoa a aurora ki a tatou ki nga momo tae e whakawhirinaki ana ki te ranunga hau hau e takaro ana. I a tatou e anga whakamua ana ki roto i te wa o te aurora o naianei, kei te tumanako nga tohunga ki te piki haere o nga whakaaturanga whakamihi i a tatou e whakatata atu ana ki te tihi o nga mahi a te ra e kiia nei ko te "solar maximum."

FAQ:

P: He aha te take o te “canyon of fire” ki te ra?

A: Ko te “canyon of fire” nui kei runga i te mata o te ra he mea whakairo na te hūnga o te kakawaea autō nui.

Q: He aha nga aurora?

A: Ko Auroras, e mohiotia ana ko nga rama o te raki me te tonga, he whakaaturanga marama maamaa e puta ana i te wa e pahekohe ana nga matūriki tere o te ra ki te hau o te whenua.

Q: He pehea te hanga o nga aurora?

A: Ka puta te Aurora i te wa e whakaohooho ana nga matūriki hiko mai i te ra i nga ngota hau me nga ngota ngota i roto i te hau o te Ao, ka puta mai he marama karakara.

P: He aha nga mea ka awe i te tae o te aurora?

A: Ko te tae o te aurora ka awehia e te ranunga o nga hau kei roto i te hau o Papatūānuku.

Q: Ahea e taea ai e tatou te tumanako ki te tihi o nga mahi aurora?

A: Ko te tumanako ka kaha ake nga Aurora i a tatou e whakatata atu ana ki te "morahi o te ra," e tohu ana i te tihi o nga mahi a te ra i roto i te huringa o te ra 11 tau.