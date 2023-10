Ka raruraru e nga Robots: Nga taunakitanga o te "Social Loafing" i te waahi mahi

E ai ki tetahi rangahau i whakahaerehia e nga kairangahau i te Whare Wananga Hangarau o Berlin, ka iti te aro o te tangata ki a raatau mahi i te wa e mahi ana i te taha o nga karetao. Ko te ahuatanga, e kiia nei ko te "painga hapori," e tohu ana ki nga mema o te roopu e whakapau kaha ana mena ka whakapono ratou ka utua e etahi atu mo te kore o te hua.

Ko te rangahau e kii ana ka timata nga tangata takitahi ki te kite i nga karetao hei waahanga o ta raatau roopu. Ka kite ratou i te karetao, i tetahi atu hoa mahi ranei e mahi pai ana, ki te kore ranei ratou e whakaaro ka whakanuia ta ratou ake takoha, ka tahuri nga kaimahi ki te tango i te huarahi ngawari ki a raatau mahi. Ko Dietlind Helene Cymek, te kaituhi tuatahi o te rangahau, e kii ana ko te mahi tahi he manaakitanga whakauru. Ahakoa ka whakahihiri i te tangata ki te mahi pai ake, ka heke iho te ahua o te whakatutukitanga o te tangata ina kore e kitea nga takoha takitahi.

Hei whakamatautau i to raatau whakapae, ka tono nga kairangahau ki tetahi roopu kaimahi ki te aromatawai i te kounga o nga momo mahi. Ko te haurua o nga kaiuru i whakamohiotia kua oti nga mahi e te karetao ko Panda, ahakoa kaore i mahi tahi me te karetao. I kite, i rongo nga kaimahi i te karetao e mahi ana i to ratau taiao.

I tirotirohia e nga kairangahau nga mahi a nga kaimahi i a ratou e tirotiro ana i nga papa taiawhio mo nga hapa. I te timatanga, karekau he rereketanga o te tatauranga mo te wa me te whakapau kaha ki te tirotiro i nga papa taiawhio i waenga i te roopu e mahi tahi ana me Panda me te roopu e mahi ana kaore he karetao. Heoi, i runga i te wetewete i nga reiti hapa, ka kitea e nga kairangahau ko te hunga e mahi tahi ana me Panda he iti ake nga hapa i muri i te kitenga i te karetao e tohu ana i nga hapa maha. E tohu ana tenei ka iti ake te kaha o nga tangata ki te whakauru ina kite ratou he pono he hoa mahi karetao.

Ahakoa i whakapono nga kaiuru he rite tonu te aro ki a raatau mahi, i kii nga kairangahau i te maarama, kua tiimata ratou ki te whakawhirinaki ki nga mahi a Panda. Ko Takuta Linda Onnasch, he kaituhi matua o te rangahau, e whakamarama ana ahakoa ka taea te whai i te waahi e titiro ana te tangata, he uaua ake te whakatau mehemea kei te tika te tukatuka i nga korero ataata i runga i te taumata hinengaro.

Ko tenei rangahau e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te paanga o nga karetao ki te kaha o te mahi a te roopu me te hua o te tangata takitahi ki te waahi mahi. E whakaatu ana i te hiahia ki te kimi taurite i waenga i te whai hua mai i nga mahi mahi tahi me te whakarite kia tika te whakanui me te uara o nga takoha a te tangata.

Rauemi:

- Te rangahau a nga kairangahau i te Whare Wananga Hangarau o Berlin, i whakaputaina i Frontiers i Robotics me AI.