He riipene whakaata hou i tukuna e te European Space Agency (ESA) e kawe ana i nga kaimakitaki ki te haerenga mariko i roto i te "Labyrinth of Night" nui o Mars, he punaha o nga raorao hohonu e kiia nei ko Noctis Labyrinthus. Ko te ataata e whakaatu ana i nga awaawa whakawhiti, ko etahi o enei he 19 maero te whanui me te hohonu ki te 5 maero, e whakarato ana i nga kaimakitaki he tirohanga ahurei o te whenua o Martian.

Ko te riipene whakaata ehara i te mea ko nga raorao anake engari kei te whakaatu ano hoki i etahi atu ahuatanga o te whenua whakahihiri penei i te rua, te horo whenua, me te onepu. Ko tetahi ahuatanga nui e whakaatuhia ana i roto i te ataata ko te aroaro o nga grabens, e tohu ana mo te pereti tectonics. Ko enei grabens he waahi o te kirinuku o Marei kua pa ki te ahotea me te pakaru na te mahi puia.

I hangaia te whaihanga ma te whakamahi i nga raraunga i kohia e te Mars Express amiorangi, e huri haere ana i Mars mai i te Hakihea 2003. He nui te awhina o te misioni ki to maatau mohiotanga ki te taiao me te hau o Mars. Kua hopukina e te amiorangi nga whakaahua taumira teitei o te mata o Martian, me te kaha ki te whakaatu i nga ahuatanga iti ki te 33 putu te whanui.

Hei whakanui i te huritau 20 o te misioni Mars Express, i hangaia he ahua mosaic hou o te ao katoa o Martian ma te whakamahi i nga whakaahua mai i te Kaamera Tirohanga High-Resolution o te amiorangi. Ko tenei kaamera ehara i te mea ka hopu i nga whakaahua tae-katoa engari he korero hohonu, ka taea te hanga mapi 3D o te mata o Martian.

Ko te ataata "Labyrinth of Night" e whakaatu ana i te tirohanga whakamiharo ki te whenua o Martian me te tuku i nga kaimakitaki ki te kite i te ataahua whakamiharo o Mars mai i te whakamarie o o raatau mata. He whakamaharatanga mo nga whakatutukitanga me nga kitenga whakamiharo i taea e te torotoro mokowhiti.

