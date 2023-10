Kei te anga whakamua nga Kairangataiao o te ra ki te maarama ki te ahua o waho o te ra

By

He nui te ahunga whakamua a nga kaiputaiao o te ra ki te whakaoti i te mea ngaro kua roa nei e tu ana he aha te mea i wera ake ai te hau o waho o te ra, e kiia nei ko te korona, i nga papa o raro. Ma te whakamahi i te Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) i Hawaii, he roopu kaiputaiao o te ao i mataki i te papa autō o te ra i roto i nga korero koretake. I kitea e ratou nga tauira o te kaha rite nakahi uaua i roto i te papa aukume i te hau o raro o te ra, te chromosphere, tera pea e kawe te kaha ki nga papa o waho o te hau o te ra.

Ma tenei rangahau e whakatata atu nga kaiputaiao ki te maarama ki te ra, to tatou whetu whakaora. Ko te pāmahana tino tiketike o te korona, neke atu i te 1.8 miriona nga nekehanga Fahrenheit, kua raru nga kairangahau mo nga tekau tau. E ai ki nga tauira whetu, me piki ake te mahana ka neke ki te uho o te whetu, kei reira te whakakotahitanga karihi. Heoi, ka whakahē te pāmahana o te korona ki tenei tumanako, e kii ana kei te noho tetahi miihini kore mohio ki te whakamahana i te hau o waho.

Ka taea e te roopu rangahau te whakamarama i tenei mea ngaro. He mea nui te maarama ki te ahuahanga papa autō mo te mohio ki nga ahuatanga hihiko e akiaki ana i te hikoi plasma i te hau o te ra. Ko enei ahuatanga ka whai waahi ki te whakamahana o te plasma o te ra ki te mahana o nga miriona nekehanga.

Ko nga nganatanga o mua ki te whakaoti i te raru whakamahana koroona i aro ki nga rohe hohe o te ra, penei i nga korara. Heoi, i tirotirohia e te rangahau tata nga rohe marino o te mata o te ra e hipokina ana e nga pūtau convective e kiia nei ko te granules. E whakaatu ana enei rohe i nga mara autō ngoikore engari he kaha ake. I kite te roopu i tetahi tauira papa autō i raro i te uaua, me te rerekee o te nakahi i tona tuunga.

Ko te uaua o enei rereketanga o te papa autō iti e tohu ana ka tukuna te hiko ma te tikanga e kiia nei ko te honohono ano autō, ka puta i te wa e pahekoheko ana nga papa autō me te tuku pūngao e whai waahi ana ki te whakamahana o te hau. I whakamahia e nga kairangahau te karu hiko o te ra o te ao ki te whakaatu mai i enei tuunga autō-a-ira, e whakatata atu ana tatou ki te maarama ki tenei raruraru rangahau ra.

Ko nga kitenga o tenei rangahau i whakaputaina i roto i te Astrophysical Journal Letters.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Sheffield

– Ko nga Reta Tutaka Astrophysical