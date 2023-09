Koowaowaotia e te nakahi i runga i nga ika urutomo: nga whainga mo te rangahau mo nga nakahi kai ika me nga momo kaikino.

Ua farerei te hoê taote herpetologist i Farani i te hoê ohipa faahiahia roa i tamatahia ’i te hoê ophi i te amu i te hoê i‘a mai to ’na iho upoo. I kite a Nicolas Fuento, he tohunga herpetologist i te Roopu Tiaki Manu i Parani, i tetahi nakahi viperine e tohe ana ki te kai i tetahi momo ika kino i Lac de Carcès i te tonga-tonga-tonga o France. Na tenei tutaki i puta te karanga kia rangahau ano mo te hononga o nga nakahi kai ika me nga momo whakaeke.

I whakaaro a Fuento i te tuatahi he ngana noa te nakahi ki te kai i te ika, engari katahi ka mohio kei te koowaotia e te nakahi te ika e mau ana i roto i tona esophagus. Hei whakaora i te nakahi, ka panaa marietia e Fuento te ika ki roto i te waha o te nakahi ki te whakakore i ona tara. I te pai o te tangohanga o te ika, karekau te nakahi i mate, ka marara haere.

Ko nga momo ika i tautuhia he ruffe, he ika wai maori no etahi wahanga o Uropi me Ahia. Heoi, kua tukuna nga ruffes ki nga rohe rereke, tae atu ki a Parani, ki reira ka kiia he momo whakaeke. Ko o ratou tara uaua me te taratara o te tuara ka uaua ki te kai konihi.

Ko nga nakahi Viperine e kai ana i te ika, a, i etahi rohe, ka inaki to ratou awhe taketake ki te ruffes. Ko te noho mai o nga ruffes invasive i roto i nga repo Mediterranean, kei reira nga nakahi viperine e onge ana, e heke haere ana, ka waiho hei riri mo te taupori nakahi o te rohe. Ko nga mahi o mua kua whakaatu ko nga nakahi kai ika i Uropi, tae atu ki nga nakahi viperine, kua mate i muri i te kai ika kino.

Ahakoa kare tonu te paanga o nga ika urutomo ki runga i nga nakahi, ka kitea e tenei keehi te hiahia kia rangahaua ano nga mahi whakatumatuma ka puta mai i nga momo whakaeke. Ko te mohio ki te hononga i waenga i nga nakahi kai ika me nga ika urutomo ka whai waahi ki nga mahi tiaki me te tiaki i nga taupori nakahi taketake.

