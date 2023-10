Ka Kitea e nga Kairangirangi Te Tino Ngai Irirangi Tere Tere, Ka Maramatanga ki te Ao Huna

Kua kitea e nga Kairangirangi he kitenga whenua ma te kite i te pakaru o te reo irirangi tere rawa atu (FRB) kua rekotia. Ko tenei pupuhi mamao o nga ngaru reo irirangi, e kiia nei ko FRB 20220610A, i kitea mai i tetahi tupuni e waru piriona tau marama te tawhiti atu i te whenua. Ko te pakaru, he iti iho i te mirihakona, ko tetahi o nga mea tino kaha kua kitea.

He mahi nui te Telescope (VLT) a te European Southern Observatory ki te tohu i te puna tupuni o te FRB. Ma te whakamahi i te VLT, i taea e nga kaitirotiro arorangi te mohio he tawhito tenei tupuni me te tawhiti atu i etahi atu puna FRB e mohiotia ana. E whakaponohia ana he wahanga o te roopu iti o te hanumi nga tupuni.

He mea nui tenei kitenga mo te maarama ki te hanganga o te ao. Ko nga tikanga o naianei mo te ine i te papatipu o te ao kua puta nga hua taupatupatu me te wero i te tauira paerewa o te aorangi. Ma te whakamahi i nga FRB hei taputapu, ka tumanako nga kaitirotiro arorangi ki te whai matauranga ki nga mea "ngaro" kei waenga i nga tupuni.

Ko nga pupuhi reo irirangi tere he mana ahurei ki te kite i nga taonga katote, ahakoa i roto i te waahi e kiia ana kua tata kau. Ma tenei ka taea e nga kaitirotiro arorangi te ine i te nui o nga matū kei waenga i nga tupuni. Ko te kitenga o te FRB 20220610A e whakapumau ana i te noho o te "Macquart whanaungatanga," e kii ana ko te tawhiti atu o te pakaru o te reo irirangi, ka nui ake te purara o te hau i waenga i nga tupuni.

Ahakoa kaore i te mohiotia te take tika o te pakaru o te reo irirangi, ko tenei kitenga tata nei e whakau ana he huihuinga noa enei i te ao. E whakapono ana nga tohunga wheturangi ko te ako i enei pupuhi ka kore noa e awhina i te kite matū i waenga i nga tupuni engari ka pai ake te mohio ki te hanganga o te ao.

Ahakoa ko tenei kitenga e tohu ana i nga rohe o naianei o nga kaha karu, ko nga ahunga whakamua kei te heke mai ka nui ake nga huarahi. I tenei wa kei te hanga e te Square Kilometer Array Observatory e rua nga karu irirangi i Awherika ki te Tonga me Ahitereiria ka kaha ki te kite i nga mano o nga FRB, tae atu ki era kei tawhiti atu. I tua atu, ko te Kaapapa Tino Nui e haere ake nei ka hangaia ki Chile ka whai waahi nga kaitoro arorangi ki te ako i nga putake putake mai i tawhiti atu.

Ko tenei kitenga nui ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te rangahau me te torotoro i nga mea ngaro o te ao. Ma te whakamahi i te kaha o te pupuhi reo irirangi tere, ka rite nga kaitirotiro arorangi ki te turaki i nga rohe o to tatou maaramatanga me te whakamarama i nga mea ngaro o te ao.

