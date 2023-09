Ko te Hītori Kunenga e whakaatu ana i te puhoi o te tipu o nga Crocodiles

Ko tetahi rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Current Biology i tapaina ko "Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage" kua whakamarama he aha te tipu o te korokotai, tae atu ki te korokotai me te kaaka, ki te whakarite ki o ratau whanaunga tata, manu. I whakatewhatewhahia e te roopu rangahau te hanganga o roto o nga koiwi parapara mai i nga tipuna crocodilian e 200 miriona tau te pakeke, e kiia nei ko crocodylomorphs, ka kitea he puhoi te tipu, he rite ki nga korokotai hou.

I miharo nga kairangahau i te kitenga ko nga kiri koiwi o enei crocodylomorphs tawhito he momo e kiia ana he koiwi parallel-fibred, e tohu ana i te tere o te tipu i waenga i o ratou tupuna e tere ana te tipu me nga korokotaira puhoi ake te tipu o enei ra. Ko tenei kitenga ka whakawero i te whakapono noa e hono ana te puhoi o te tipu o nga korokotai ora ki o raatau noho noho, ahua-wai-wai. Ko enei crocodylomorphs tuatahi he kararehe kaha, he kararehe teretetiera katoa, ehara i te mea ko nga kaipahua e noho ana i enei ra.

I whai waahi ano te rangahau ki te tirotiro i nga parapara mai i tetahi tupuna crocodilian nui katahi ano ka kitea i noho 210 miriona tau ki muri i Awherika ki te Tonga. I tātarihia e nga kairangahau nga koiwi i raro i te miihini hiko teitei hei whakatau i te tau i te wa e mate ana, te tere o te tipu o ia tau, me nga ahuatanga o te kiko wheua. I te whakatairite i te tauira hou ki etahi atu momo e mohiotia ana, i tohuhia he tipuna korokotai moata rawa atu, tera pea ko te tuatahi o te roopu e uru ana ki nga korokotaira hou.

I kitea e nga kairangahau he puhoi ake te tipu o nga momo nunui i era atu ngarara nunui o tona wa, penei i nga mokoweri. I mau tonu tenei rautaki tipu puhoi me te whakaheke haere i roto i nga momo crocodylomorph kua tipu ake nei. Ko te puhoi o te tipu ka noho hei ahuatanga o nga crocodylomorph e mohiotia ana i heke mai i o ratau tupuna o mua, i taea ai e ratou te ora i tetahi huihuinga mate nui i te mutunga o te Waa Triassic.

I tetahi atu taha, e whakaponohia ana i ora nga dinosaurs i te ngaronga nui na te tipu tere. Na tenei huihuinga i noho tahi nga mokoweri e tere ana te tipu me nga crocodylomorphs puhoi te tipu i te waa e whai ake nei, i te mutunga ka whakatakoto i te turanga mo nga rereketanga o te tipu ka kitea i roto i o ratau uri hou, manu, me te korokotai.

Ko nga kitenga o te rangahau e tohu ana ko te rereketanga o nga reiti tipu i waenga i nga manu me nga korokotai i whakapumautia i te timatanga o te hitori o te kukuwhatanga o te roopu, ahakoa he kararehe tere te tipu o to ratau tupuna. Ka whai waahi tenei rangahau ki te maarama ki nga ahuatanga uaua e awe ana i nga tauira tipu me nga urutautanga kukuwhatanga o nga momo rerekee.

