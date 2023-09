Na SLAC's Upgraded X-ray Laser Productions Tuatahi X-rays, Starting a New Era in Research

Ko te Linac Coherent Light Source (LCLS) X-ray free-electron laser (XFEL) i te Tari o Energy's SLAC National Accelerator Laboratory kua angitu te whakaputa i ana hihi X tuatahi i muri i te whakamohoatanga nui. Ko tenei whakamohoatanga, e mohiotia ana ko LCLS-II, ka whakarato i nga kaha o mua ka huri i te rangahau pūtaiao ma te whakamahi i nga hihi X.

Kei te pirangi nga kaiputaiao o te ao ki te tango painga i te taiaho X-ray kua whakahoutia ki te ahu whakamua i a raatau kaupapa rangahau. Ma te kaha ake o te LCLS-II ka taea e nga kaiputaiao te ako i nga rauemi rahinga me te whakatau kaore ano i rite, ka ahu whakamua ki te rorohiko me te whakawhitiwhiti korero. Ka taea hoki te rangahau o nga huihuinga matū tere ki te whakawhanake i nga ahumahi toiwhi me nga hangarau hiko ma. I tua atu, ka taea e nga kairangahau te tirotiro i nga mahi o te ngota ngota koiora ki te hanga rongoa hou me te torotoro i nga ahuatanga putaiao i nga waa tere.

Ko tenei whakatutukitanga ko te mutunga o nga mahi neke atu i te tekau tau me te kaupapa whakamohoatanga $1.1 piriona tau-tau maha e uru ana ki nga mano o nga kaiputaiao, miihini, me nga tohunga hangarau. Ko te reanga angitu o nga hihi-X he tohu nui i roto i te pono o te SLAC ki te ahu whakamua i te ao pūtaiao X-ray.

Ko nga XFELs he taputapu kaha e whakaputa ana i nga pupuhi tino marama, tino poto o te rama X-ray, ka taea e nga kaiputaiao te mataki i nga whanonga ngota, ngota, me te irahiko me nga korero kaore ano i rite. He nui nga mahi a XFEL i roto i nga mahi putaiao, tae atu ki te hopu i te "kiriata rapoi" tuatahi me te ako i te whakaurunga o te ra e nga tipu me nga pukohu.

Ka kawea e LCLS-II te pūtaiao X-ray ki te taumata hou katoa, e whakaputa ana ki te kotahi miriona nga aho X-ray mo ia hekona, he pikinga nui ka whakaritea ki tona o mua. Ko te taiaho X-ray kua whakahou ake ka 10,000 nga wa marama ake ake i to mua, ka whakatakoto he rekoata hou o te ao mo nga puna rama X-ray tino kaha.

Ko te angitu o te LCLS-II ko te hua o te mahi tahi me nga umanga maha, tae atu ki nga taiwhanga a-motu e rima me tetahi whare wananga. Ko te whakatere tere tere hurihuri, he waahanga nui o te LCLS-II, i whakawhanakehia ma te mahi tahi me Fermilab me te Whare Whakatere Motu a Thomas Jefferson.

Na te kaha ake o te LCLS-II, ka whai waahi hou nga kaiputaiao ki te ahu whakamua i te matauranga puta noa i te tini o nga marautanga, ka whai waahi ki te maemaa te kaha, te rangahau putaiao taketake, me nga kaupapa haumarutanga o te motu.

Puna: SLAC National Accelerator Laboratory