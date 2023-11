Te Whakatairanga i te Kanorau i roto i te Putaiao: Te Whakawhanui Tirohanga mo te Tirohanga Holistic

Ko Takuta Maggie Aderin-Pocock, te kaikawe korero rongonui o The Sky At Night, e tautoko ana mo te whakanui ake i te kanorau i roto i nga marau putaiao, me te kii ko te kaha o te whakaatu i nga tane maa pakeha ka hua ake te mohiotanga ki te ao. I te mea ko te kaikawe pango tuatahi mo te kaupapa arorangi BBC kua roa e tu ana, kua whai waahi a Takuta Aderin-Pocock ki te whakatairanga i te whakauru me te whakahihiko i nga hinengaro rangatahi mai i nga ahuatanga rereke.

I a ia e tipu ake ana, i kite te kaikawe korero i te pohehe e kitea ana ehara i te mea putaiao mo nga tangata penei i a ia na te rereketanga o te ahurea me nga korero o mua. Ka whakatenatena ia i te whakakitenga ake me te whakauru ki roto i te hapori putaiao, me te mohio ka nui ake te whanui o nga reo me nga whakaaro ka whakarangatira i te mara. Ma te whakauru i nga tangata mai i nga ahuatanga rereke, ka taea e te pūtaiao te whakawhiti i ona herenga me te tuku tirohanga matawhānui.

Ko te aratohu a Takuta Aderin-Pocock mo te arorangi, The Art of Stargazing, e whakahē ana i te whakaaro ko nga takoha pūtaiao i ahu mai i nga "tangata ma i roto i te togas." Ka whakanuia e ia nga takoha nui a nga tangata tawhito mai i nga iwi rerekee me nga ira tangata, e whakaatu ana i te ahua o te ahu whakamua putaiao puta noa i te hitori.

Ahakoa kua ahu whakamua i roto i nga momo mahi putaiao, e whakaae ana a Takuta Aderin-Pocock me nui ake te mahi. Kei te awangawanga tonu ia mo te puhoi o te huringa me te mau tonu o nga waiaro whakamuri i roto i te hapori putaiao. Heoi, kei te mau tonu tona whakaaro, me te whakapono ko nga tirohanga tawhito mo nga "dinosaurs" e aukati ana ki te whakauru kei te ngaro haere, ka whai waahi.

I te tau 2021, i korerohia e te Royal Society nga rereketanga i pa ki nga tangata Pango i roto i te maatauranga teitei o STEM i te UK. I kitea e ratou nga putanga tohu iti me te aukati i te ahu whakamua o te umanga mo tenei taupori. Ko enei kitenga e whakaatu ana i te hihikotanga o te hanga i tetahi taiao tika i roto i te ao putaiao.

Ko te haerenga whaiaro a Takuta Aderin-Pocock he tohu mo te paanga o nga ahuatanga kanorau ki te whakahihiko i nga kaiputaiao a meake nei. Nā tana whakapoapoa ki te The Sky At Night, nā Tā Patrick Moore i manaaki i te wā e tamariki ana, i poipoia tōna aroha ki te pūtaiao. I a ia e whakaaro ana ko te mahi a tana whakapakoko o te tamarikitanga i kiki ai ia i te hikaka me te mataku, i mohio ia ki te hiranga o tana tuunga ki te whakatairanga i te rereketanga me te whakaohooho i te hiahia o te reanga hou.

FAQ:

P: He aha te take i whakanui ai a Takuta Aderin-Pocock i te hiranga o te kanorau i roto i te putaiao?

A: E whakapono ana a Takuta Aderin-Pocock he rereke nga whakaaro me nga tirohanga a te kanorau o te ao putaiao, e kore ai e iti te mohio ki te ao.

P: He aha ta te kaiarahi a Dr. Aderin-Pocock mo te arorangi e whai ana?

A: Ko tana kaiarahi e whai ana ki te whakaatu i nga takoha a nga tangata kanorau puta noa i te hitori me te whakawero i te whakaaro ko te putaiao anake te rohe o nga tangata ma.

P: He aha nga awangawanga a Takuta Aderin-Pocock mo te rereketanga o nga umanga putaiao?

A: Ka whakanuia e ia te puhoi o te huringa me nga waiaro whakamuri e mau tonu ana i roto i te hapori putaiao, me te tumanako tonu mo te ahunga whakamua.

P: He aha nga rereketanga i kitea i roto i te ripoata a te Royal Society i te tau 2021?

A: I kitea e te purongo ko nga tangata Pango kei STEM i te maatauranga teitei i te UK he iti ake nga hua o te tohu me te whakaiti i nga whai waahi mo te ahu whakamua o te umanga.

P: I pehea nga wheako tamarikitanga a Takuta Aderin-Pocock i hanga i tana kaingākau ki te ao pūtaiao?

A: Ko tana whakapoapoa ki te The Sky At Night, na Ta Patrick Moore i manaaki, me te pupuri i tana telescope i mura ai tona aroha ki te putaiao, i whakahihiri i a ia ki te whai i tetahi mahi i roto i te mara.