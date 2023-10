He aha te mea ka pa ki te taiao i te wa o te rourou o te ra?

I te rourou o te ra, ka huri te taiao i etahi huringa whakamataku. Ko nga kararehe, e whakawhirinaki ana ki te ra me te marama-pouri o te marama, ka pakaruhia. Ko nga kararehe mahi awatea ka hoki ki o ratou piringa, i te wa e mahi ana nga kararehe o te po, me te whakaaro kua moe rawa ratou. Ka pakaruhia e nga pungawerewere o ratou whare pungawerewere, ka hanga ano i te wa kua pahemo te rourou. I Zimbabwe, ka wehe te hippos i o ratou awa ka anga atu ki o ratou kainga whangai po i te whenua maroke. Ko nga ika me nga manu e kaha ana i te awatea ka rapu i o ratou waahi okiokinga i te po.

Ka pa ano te tangata ki nga paanga o te haruru o te ra. Ko etahi e kii ana he ngenge, he ngenge ranei, na te huringa ohorere o te maarama. Ka wheako ano te hau i nga huringa i te wa o te rourou o te ra, ka puta he huringa o te hau, te pāmahana, te taupoki kapua, me te makuku. Ko te paheketanga o te pāmahana i te wa o te rourou ka kaha ake te makuku o te hau. I tua atu, ka taea te wiri i nga ngaru irirangi i te wa e whiti ana te ra i runga i nga huringa o te ionosphere, e pa ana ki te whakawhitiwhitinga tawhiti.

Ko nga atarangi i te wa e whiti ana te ra ka kapi ki nga maramara iti, kanapa, ka puta he hua whakamataku. Ahakoa nga microorganisms ka pa ki te rourou o te ra. I kitea e te rangahau i whakahaeretia i Inia ko nga huakita kei runga i nga riu petri taiwhanga kua iti ake, kua rereke te ahua tata ki te tihi o te rourou. Heoi ano, kaore ano enei hua i tukuna.

I roto i te katoa, ka kawea mai e te eclipse solar nga ahuatanga whakahirahira o te taiao, e pa ana ki nga kararehe, te mahana, nga ngaru reo irirangi, nga atarangi, tae atu ki nga microorganisms. He tirohanga ahurei e whakaatu ana i a tatou ki nga mahi whakamihiihi i waenga i nga kaupapa tiretiera me te ao taiao.

Rauemi:

– Raina Airihi

– Alamy (whakaahua)