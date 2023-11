Kei te haere tonu te whakatewhatewha mo te whakahaeretanga a te Kawanatanga mo te mate urutaru Covid-19 me nga korero a te Apiha Hauora Matua.

I roto i te ahua e tino tumanakohia ana, kua whakaritea a Ta Chris Whitty, te Apiha Hauora Matua o Ingarangi, ki te whakaatu taunakitanga i tenei ra ki te Uiuitanga Covid-19 e haere tonu ana. Ko Sir Whitty, ko ia tetahi o nga tangata tino rongonui o te motu i te wa o te mate urutaru, e tika ana kia whakapau i te katoa o te Rātapu ki te whai maarama ki te whakahaere a te kawanatanga mo te raru.

Ko tenei whakaaturanga mai i a Ta Whitty e whai ana i te ahua o te Tumuaki Kaitohutohu Putaiao o mua, a Ta Patrick Vallance, nana i tuku ona whakaaro mo te huarahi whakatau a te Pirimia o mua a Boris Johnson me tana roopu. Ko nga tuhinga tuhi a Ta Vallance he tirohanga whakamiharo ki nga mahi o roto o te kawanatanga i roto i tenei wa wero.

I kii a Lady Hallett, te rangatira o te pakirehua, i te Mane ko Mr. Johnson te ahua "pohehe" i nga raraunga uaua me nga kauwhata i tukuna atu ki a ia. I etahi wa i kaha ia ki te pupuri i nga korero putaiao, ka puta nga patai mo te whakatau a te kawanatanga me te whakautu ki te mate urutaru.

Ko tetahi kaupapa i aro ki te whakahee ko te kaupapa a Mr. Sunak "Eat Out to Help Out", i whakarewahia i Akuhata 2020 hei tautoko i nga wharekai me nga whare kai i muri i te kati. Ka pa atu a Sir Whitty ki nga paatai ​​​​e pa ana ki ana korero motuhake o mua e kii ana mo te kaupapa "kai ki waho hei awhina i te mate." Ko te whainga o te pakirehua kia tino mohio ki te paanga me te whaihua o aua tikanga a te kawanatanga.

I te wa e haere tonu ana te pakirehua, ko te whakaaro ka tukuna ano e Ta Jonathan Van-Tam, te kaiawhina tuarua o Ta Whitty, hei te wiki nei. Ko nga whakaaturanga o enei whika matua e whakamarama ana i nga mahi whakatau me nga mahi i mahia e te kawanatanga, e whai waahi ana ki te maaramatanga whanui mo te whakahaerenga o te mate urutaru Covid-19 i te United Kingdom.

-

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te Uiuitanga Covid-19?

Ko te Uiuitanga Covid-19 he whakatewhatewha mo te whakahaerenga a te kawanatanga mo te mate urutaru Covid-19 i Ingarangi. Ko te whai ki te aromatawai i te tukanga whakatau, nga kaupapa here kua whakatinanahia, me te whakautu katoa ki te raruraru.

Ko wai a Ta Chris Whitty?

Ko Ta Chris Whitty te Tumuaki Hauora o Ingarangi. He nui tana mahi ki te tohutohu i te kawanatanga mo nga take hauora a te iwi, otira i te wa o te mate urutomo Covid-19.

He aha te kaupapa o nga korero a Ta Chris Whitty?

Ko nga korero a Ta Chris Whitty e tika ana hei whakamarama i nga mahi a te kawanatanga mo te mate urutaru Covid-19. Ka uiuia pea ia mo nga whakatau matua, kaupapa here me nga kaupapa, penei i te kaupapa "Kai ki waho hei awhina".

He aha te kaupapa “Eat Out to Help Out”?

Ko te kaupapa "Eat Out to Help Out" he kaupapa a te kawanatanga i whakarewahia i Akuhata 2020 hei tautoko i te whare kai me te umanga manaaki i muri i te kati. I tukuna he kai iti hei akiaki i nga tangata ki te kai ki waho me te whakaihiihi i te ohanga.