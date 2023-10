Te Tirohanga i te Tikanga Mīharo o te Marara Marama e te Atom Kotahi

Kua kitea e nga Kairangahau o te Tari Ahupūngao, Te Whare Wananga o Humboldt o Berlin, he kitenga whenua mo te mararatanga o te marama e te ngota kotahi. Ko Jürgen Volz raua ko Arno Rauschenbeutel te kaiarahi, kua whakaputahia e te roopu a raatau kitenga i roto i te hautaka rongonui Nature Photonics. Ko tenei tirohanga hou ehara i te whakamarama noa i te whanonga o te marama i te taumata moroiti engari kei te pupuri hoki i te kaha ki te ahu whakamua i roto i te whakawhitiwhiti korero.

E ai ki te whakapae a Max Planck mai i te tau 1900, ka whakawhiti te marama i te kaha me te matū i roto i nga waeine motuhake e kiia nei ko quanta. I muri mai ka whakaaro a Albert Einstein ko enei quanta, ko nga whakaahua, nga matūriki taketake o te marama. I tenei ra, ka taea e nga photodiodes te kite i te whakaahua kotahi, i te mea ka huri te kitenga ki nga putere poto o naianei.

I te wa e hikaka ana te ngota kotahi ki te rere ma te kurupae laser, ka rere ke te ahua o te rama karekau i te rama laser i whakahihiko ai. Ahakoa ka puta nga whakaahua i te wa kotahi i roto i te rama laser, ka marara te ngota kotahi kotahi anake te whakaahua i te wa kotahi. Heoi, i kitea e nga kairangahau i te wa e pa ana nga whakaahua laser e rua ki te ngota kotahi i te wa kotahi, ka horohia e te ngota tetahi photon engari ka tukuna te tuarua. Ka tukuna te photon kua uru ki roto i te huarahi matapōkere i mua i te tango a te ngota i tetahi atu photon.

I puta mai te kitenga ohorere i te wa i tangohia e te roopu rangahau tetahi waahanga tae motuhake mai i te rama rama ma te whakamahi i te tātari. I kite ratou ka huri te awa o nga whakaahua kotahi ki nga whakaahua takirua i kitea i te wa kotahi. Ko tenei paanga ohorere ka wero i o maatau tirohanga o ia ra me te whakahē i nga whakapono o mua mo te kaha marara o te ngota kotahi.

I tua atu i tona ahua whakamihi, he whai tikanga tenei ahuatanga mo nga hangarau quantum. Ko nga takirua o nga whakaahua ka puta mai i tenei tukanga he mea whakahiatohia ma te miihini, e taea ai nga ahuatanga penei i te kawe waea o nga ahuatanga quantum. E whakapono ana nga kairangahau ko te whakamahi i nga ngota kotahi hei puna mo nga takirua whakaahua kua marara i runga ake i nga puna o naianei i runga i te kanapa me te hototahi ki nga kaitahuri quantum me nga kuaha quantum e whakamahia ana i roto i nga korero a-tawhiti.

Ko te kaha ki te raweke me te mohio ki te whanonga o te marama i te taumata ngota ka whakatuwhera i nga huarahi hou i roto i te waahi o te whakawhitiwhiti korero me te tukatuka korero. He whakamaumaharatanga tenei rangahau, kare pea o tatou whakaaro o ia ra e hono ki nga mahi uaua o te ao moroiti.

FAQ

He aha te hiranga o te rangahau i whakahaerehia e te Tari Ahupūngao i te Whare Wananga o Humboldt?

Ko te rangahau e whakarato ana i nga tirohanga hou mo te whanonga marara o te marama e te ngota kotahi me ona tono pea i roto i te whakawhitiwhiti korero.

He aha i kitea e nga kairangahau?

I kitea e nga kairangahau i te wa ka tangohia tetahi waahanga tae mai i te rama karekau e tukuna ana e te ngota kotahi, ka huri te awa o nga whakaahua kotahi ki nga whakaahua takirua ka kitea i te wa kotahi.

He pehea te paanga o tenei kitenga ki te whakawhitiwhitinga rahi?

Ko nga takirua whakaahua kua maataki i roto i tenei mahi he tono whai kiko ki te whakawhitiwhiti inenga, penei i te kawe waea o nga ahuatanga rahi me te hototahitanga ki nga kaitoi quantum me nga keeti quantum.

He aha te weriweri miihini quantum?

Ko te whakawhanaungatanga miihini quantum e tohu ana ki tetahi ahuatanga e hono ana nga matūriki e rua i runga i te ahua o tetahi matūriki e whakawhirinaki ana ki te ahua o tetahi, ahakoa te tawhiti o te tinana i waenga i a raatau.

Me pehea e whai waahi ai tenei rangahau ki te ahu whakamua i roto i nga hangarau quantum?

Ma te mohio ki te whanonga marara o nga ngota kotahi me to raatau kaha ki te whakaputa takirua whakaahua, ka taea e nga kairangahau te whakawhanake i nga puna korero tino pai me te marama ake mo nga tono i roto i te whakawhitiwhiti korero me te tukatuka korero.