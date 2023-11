Ma te Hangarau Hou e taea ai te korero tika me te kimi i nga katote onge-whenua kotahi i roto i nga matūriki nano

Kei te rapu tonu nga kaiputaiao mo nga papaaapapa tino pai me te pono mo te tukatuka i nga korero nui. Ko tetahi whainga nui ko te whakawhanake i tetahi punaha kaore e taea anake te mahi i nga mahi quantum me te tino tika me te tere engari me te atanga ki te whatunga quantum. Ma tenei ka taea te hanga i te ipurangi quantum pakari. Hei whakatutuki i tenei, ka hiahia nga kaiputaiao ki tetahi punaha e taea ai te whakaputa i te weriweri i waenga i nga qubits me nga whakaahua mo te wa roa, e tuku ana i te atanga iti-mate me te tere i waenga i nga pona rereke o te whatunga quantum a meake nei.

I roto i te rangahau tata nei i whakaputaina i Optica, he roopu o nga kairangahau mai i ICFO, i arahina e Prof. Hugues de Riedmatten, kua whakawhanakehia he tikanga hou hei whakatutuki i enei wero. Ma te whakamahi i nga kiripiri katote onge-whenua, i taea e nga kairangahau te hanga i tetahi punaha me nga taonga e tika ana mo te pai o te taunekeneke-marama me te rapu katote kotahi. I mau nga katote i roto i nga matūriki nano ka honoa ki te muka-microcavity.

I whakatipuhia e te roopu nga matūriki nano kua doped ki te katote erbium, me ia matūriki nano kei roto tata ki te 1000 Er katote. Ka tukuna enei matūriki nano ki runga whakaata, ka whakamatao ki te 6 Kelvin. Mā te whakahāngai i tētahi whakaata kōpiko i hangaia ki runga i te muka whatu me te matūriki nano, i hanga he kōhao. I taea e nga kairangahau te korero tika me te kite i nga katote onge-whenua kotahi i roto i te nanoparticle ma te whakamahi i tenei tatūnga.

Ko te painga o te whakamahi nanoparticles ko te iti o te rōrahi e taea ai te kiato teitei o nga katote me te pupuri i te iti o te tawhiti tinana i waenga i a raatau. Ma tenei ka whakarite he rereke nga iarere o nga katote kia tino kitea, ka taea te whakatika i nga katote takitahi. I whakaatuhia e nga kairangahau ka kitea he huinga o nga katote taunekeneke i roto i te nanoparticle, ka waiho hei kaitono pea mo te punaha tukatuka korero rahinga iti.

Ko tenei whanaketanga ka whakatuwhera i nga huarahi hou mo te hanga i nga taputapu quantum me te ahu whakamua o nga hangarau rorohiko me nga hangarau korero. Ma te mohio me te whakahaere i nga katote onge-whenua takitahi i roto i nga matūriki nano, ka taea e nga kaiputaiao te whakatuwhera i nga huarahi hou mo te tukatuka i nga korero rahinga me te hanga whatunga rahinga pai ake.

FAQ

1. He aha nga qubits?

Ko nga Qubits nga poraka hanga taketake o nga korero nui. Ka taea e ratou he punaha tinana, penei i nga hiko hikoi, nga ngota kua mau, he koha ranei i roto i te totoka, e whakawaehere ana i nga korero rahinga ma te whakamahi i nga ahuatanga rereke.

2. He pehea te taunekeneke a nga qubit ki a raua ano?

Ka taea e nga Qubits te taunekeneke ki a raua ano na roto i nga tikanga rereke, penei i te hiko, i te papa autō ranei e whakawhirinaki ana ki te ahua o te qubit. He mea nui enei taunekeneke mo te mahi i nga mahi quantum me te hanga i te herenga i waenga i nga qubits.

3. He aha nga tioata onge-whenua katote-doped tioata?

Ko nga tioata onge-earth-doped katote he rauemi ahua totoka kei roto nga katote mai i te roopu huānga onge-whenua. He mea ahurei enei tioata, penei i nga wa honohono roa me nga ahuatanga whenua rereke, e pai ana mo te taunekeneke-marama me te whakawaehere korero nui.

4. He pehea te mahi o te tikanga hou?

Ko te tikanga hou ko te whakatipu nanoparticles doped with rare-earth ions ka tuu ki runga whakaata. Mā te whakahāngai i te whakaata kōpiko i runga i te muka whatu me te matūriki nano, ka hanga he kōhao. Ma tenei tatūnga ka taea te whakatika tika me te kite i nga katote whenua onge kotahi i roto i te nanoparticle, me te pai o te taunekeneke marama-marama.

5. He aha nga whakamahinga pea o tenei tikanga?

Ko tenei tikanga ka whakatuwhera i nga huarahi mo te hanga i nga taputapu quantum me te ahunga whakamua o te rorohiko rorohiko me nga hangarau korero. Ma te mohio me te whakahaere i nga katote onge-whenua takitahi i roto i nga matūriki nano, ka taea e nga kaiputaiao te tuhura i nga huarahi hou mo te tukatuka i nga korero rahinga me te hanga i nga whatunga quantum pai ake.

(Source: ICFO)