Nga Taarua Rererangi me te Whakangahau a nga Kaihaerere Airihi

Whakarāpopototanga: Ka taea te whakapouri i te roanga o te rererangi, engari ka karapotia e nga kaihaerere Airihi, ka tino ngahau hoki. Ka tirotirohia e tenei tuhinga te ahua hihiko me te harikoa o nga tangata Airihi i a ratou e tatari ana mo o raatau rerenga.

Ko te ahua o ia ra ka roa te rere o te rererangi ki tetahi waahi o te ao, a, i tenei ra kaore he rereke. I a au e noho ana i te kuaha, e tatari ana ki te eke ki runga i taku waka rererangi, kare au e kaha ki te mataki i te roopu ora o Airani e ngana ana ki te hoki ki Dublin. Me hoatu he nama ki te waahi e tika ana - he tino mohio nga tangata Airihi ki te whai waahi pai, ahakoa i roto i nga ahuatanga o te ao.

I tenei wa tonu, e haruru ana te waahi kuaha i te hikaka. Kare au e kaha ki te katakata i taku kitenga i tetahi tamaiti haurangi e riria ana mo te noho ki muri i te teepu me te whakamahi i te waea waea. I taua wa, tokorua nga taangata pakeke e ngana ana ki te wiri kaata, he tino whakaharikoa te hunga e noho tata ana ki a raua. A ko te tumanako a Seanie, he tangata no te taha raki, e kore e kitea ana haerenga o te mutunga wiki e ona hoa rangatira.

Ko nga wa penei ka maumahara ahau ki te ahurei me te wairua wairua o te iwi Airihi. Ahakoa kei roto ratou i te paparapara, i te taunga rererangi ranei, ka whai waahi tonu ratou ki te rapu huarahi ki te whai hua ki nga ahuatanga katoa. Ko ta ratou kata hopuhopu me to ratou ngakau ngawari ka huri i te roanga o te rere whakararuraru hei tirohanga whakangahau.

I muri i nga katakata me nga mahi whakahiato, he mea nui kia maumahara ko nga whakaroa o te rerenga he tino whakararu, he whakararu hoki mo te hunga haere. Heoi, ko te kaha o te Irish ki te awhi i enei waa me te kite i te koa ki nga waahi ohorere he mea whakamiharo.

Hei whakamutunga, ahakoa he mea noa te roa o te rere, ka taea e te noho mai o te hunga haereere Airihi te huri i enei ahuatanga ki te katakata me te whakangahau. Ko to ratou ahua harikoa me te kaha ki te kite i te katakata i roto i nga ahuatanga katoa he tohu mo to raatau ahurea hihiri. No reira, i te wa e mau ana koe ki te taunga rererangi, tirohia nga kaihaerere Airihi - tera pea ka marama ake to ra.

Nga wehewehe:

– Te roanga o te rerenga: Ina whakaroa te rerenga i tua atu i tana wa i whakaritea ai, i te wa taenga mai ranei.

