Ko te Whakanuia o te Taupori Tangata Ka Whakamatea Te Kanorau Mataora me te Rauwiringa Kaiao

I roto i tetahi pukapuka mo te wa kei te heke mai, ka whakaatu te Ahorangi MIT a Max Tegmark i tetahi ahuatanga dystopian e whai ana nga miihini ki nga whainga e kino ana ki te tangata mena kaore e taea e ratou te mohio me te hono ki nga hiahia o te tangata. Ahakoa te ahua kino o tenei, ko o tatou ake momo, na roto i te toronga tere o te mohiotanga o te tangata, kua whai paanga nui ki te ao me etahi atu mea ora.

Ko te tangata, i pa ki tetahi wa tino nui me te tokoiti mano tangata e toe ana, inaianei e tohu ana i te 36% o nga whakangote katoa o te whenua. Ko te 60% atu he kararehe penei i te kau, he mea whakatipu hei kai ma te tangata. 4% anake he kararehe mohoao. Ko ta matou ahunga whakamua kua heke iho te waahi mo etahi atu kararehe, ka tae ki te ono o nga mate papatipu, ko te tuatahi na te momo kotahi. Ehara i te mea ko tenei mate mate ki nga momo takitahi engari ka pa ki nga manga katoa o te rakau kunewha, me te ngaro haere o nga puninga 35 nga wa tere atu i nga tau 65 miriona kua hipa.

Kua kitea e nga kairangahau ko te kotahi hautoru o nga vertebrates e mohiotia ana kei te heke te taupori, kei te noho ki nga puunaha rauwiringa kaiao iti. Ei hi‘oraa, e 10 mirioni elephani i mutaa ihora i te omuaraa o te 20raa o te senekele, i teie nei râ, te vai ra i raro a‘e i te afa mirioni, e e rave rahi mau fenua tei ore i farii faahou i teie mau animala nehenehe mau.

Ko te ngaronga o nga puninga katoa ehara i te mea ka whakararu i te rauwiringa kaiao engari ka pa ki te hauora me te oranga o te tangata. Ko te ngaronga o nga kaipahua nui i etahi rohe kua piki ake te taupori o nga tia me nga kiore hiku ma, he ope ki nga tohu e tuku ana i te mate Lyme. I tua atu, ko te kaha o te whakamahi i nga rawa taiao me te whakangaromanga o te kanorau koiora ka uru ki te horapa o nga mate i waenga i nga kararehe me te tangata, penei i te mate uruta Covid-19.

Ko te tiaki i te kanorau koiora me te haumi ki te tiaki i nga ngahere ngahere, kei reira nga taumata teitei o te kanorau koiora, he mea tino nui ki te whakaiti i te tiango o nga rauwiringa kaiao. Ko te mahi ohorere, me te haumi nui, e tika ana kia kore ai e pakaru atu. Mena ka haere tonu tatou i runga i to tatou huarahi o naianei, ka nui ke atu te kino o nga hua i ta tatou e whakaaro.

Nga Puna: Ko te pukapuka a Max Tegmark mo te matauranga mohio, rangahau i whakaputaina i PNAS, International Union for Conservation of Nature database