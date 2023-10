Ko te Tauira Rorohiko e whakaatu ana i te Kuwhatanga o te Uwhi Hukapapa Alpine neke atu i te 120,000 Tau

He tauira rorohiko hou i hanga ano te whanaketanga o te uhi hukapapa Alpine i roto i nga tau 120,000 kua pahure ake nei me te tino tika, e ai ki tetahi rangahau i whakahaerehia e nga tohunga mai i nga Whare Wananga o Lausanne, Bern, me Zürich. Ko te tauira e whakarato ana i te wheako tirohanga whakahihiri, he tino angitu i roto i te mara o te glaciology me te climatology.

I whakamahia e nga kairangahau nga tohu geomorphological i roto i te mara, penei i te moraine me nga toka pohehe, hei whakamana i te whaihanga. I kitea te uaua o te mahi whakatauira, i te mea e ono tau te roa ki te whakarite tika i te ahuarangi me nga tauira o te hukapapa kia rite ki nga mea e kitea ana.

Heoi, ko te manatokonga o te tauira i tua atu i te 24,000 tau he wero na te nui o te hukapapa i roto i taua waa ka whakakore i nga taunakitanga o mua. Ahakoa kei te noho tonu tenei herenga, ka noho tonu te tauira rorohiko hei taputapu kaha mo te anga i to maatau mohiotanga ki te whakamahanatanga o te ao.

Ma te whakataurite i nga wa o mua me o naianei, ka whakaatu te tauira i te rereketanga nui. Tata ki te 24,000 tau ki muri, ko nga taone penei i a Lausanne i kapihia e te neke atu i te kotahi kiromita o te hukapapa, e whakanui ana i te paanga nui o te huringa huarere o naianei.

Ko nga Puke-māeroero o Europi, e kiia ana he pae maunga rongonui e toro atu ana puta noa i Central Europe, tata ki te 200,000 kiromita tapawha. Ko enei maunga whakahirahira kua awe i nga ahurea, ohanga, me nga taiao o nga whenua e horahia ana e ratou, tae atu ki Austria, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Monaco, Slovenia, me Switzerland. I hanga nga Alps i nga miriona tau ki muri na roto i te tukinga o nga papa tectonic, i hua mai ai nga whenua whakamiharo me nga tihi teitei e kitea nei i enei ra.

He maha nga ahuatanga o te huarere kei te rohe Alpine, e tautoko ana i nga momo momo tipu me nga momo kararehe. I tua atu, he waahi nui nga Alps i roto i te ohanga Pakeha hei waahi tuuruhi rongonui me te umanga maina nui o mua.

I roto i te katoa, he tirohanga nui tenei rangahau mo te kukuwhatanga o te uhi hukapapa Alpine me te mahi a te Pakeha Alps ki te hanga i te whenua maori me nga tikanga tangata.

Rauemi:

– Journal of Glaciology