Ka hurahia e nga Kairangirangi a Siena Galaxy Atlas te waahi mo te tirohanga a te iwi

Kua tutukihia e nga Kairangirangi tetahi tohu nui ma te hura i te Siena Galaxy Atlas (SGA), he pukapuka nui kei roto tata ki te 400,000 nga tupuni me o raatau korero taipitopito. Kaore i rite ki nga kohinga o mua, ka tukuna e te SGA nga raraunga kounga teitei me te tika, ka waiho hei rauemi whai hua mo nga kairangahau me te iwi whanui. Ma te aro ki nga tupuni kanapa me te rahi, ka tukuna e te SGA nga korero mo te waahi me nga whakaahua tohutoro, hei whakahaere i nga rangahau arorangi a meake nei.

Ko te Siena Galaxy Atlas ehara i te mea ka taea e nga kairangataiao te tirotiro i te hanganga-nui o te ao, engari ka awhina ano hoki ki te torotoro i nga waahanga whakahirahira penei i te tohatoha o nga mea pouri me te hanganga me te huihuinga o nga tupuni nui. Ka whakakotahihia e te atlas nga raraunga mai i nga rangahau e toru i whakahaerehia i waenga i te 2014 me te 2017, e mohiotia ana ko te DESI Legacy Surveys. Ko enei rangahau ka whai whakaaro nui mo te Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), e whai ana ki te mohio ki te paanga o te kaha pouri ki te whanuitanga o te ao. Ko te kaupapa DESI e hiahia ana ki te hanga mapi whanui o te ao mo te 11 piriona tau marama.

Ko te Siena Galaxy Atlas tetahi o nga rangahau tupuni nui rawa atu tae noa ki tenei wa. Ko te whānuitanga o te whānuitanga o te maaramatanga o nga kaitirotiro arorangi ki nga ahuatanga rerekee, tae atu ki nga tauira rereke o te hanganga whetu i waenga i nga tupuni me nga tukanga tinana e pa ana ki nga momo ahua ka kitea. I tua atu, ma te SGA e whakamarama te hononga i waenga i te tohatoha o nga tupuni me te horapa o nga mea pouri puta noa i te ao. I tua atu, ka kitea nga ngaru taiapa, ka awhina tenei atlas ki te tohu tika i o raatau puna.

FAQ:

P: E hia nga tupuni kei te raarangi Siena Galaxy Atlas?

Ko te Siena Galaxy Atlas he tata ki te 400,000 nga tupuni.

Q: He aha te rereketanga o te Siena Galaxy Atlas mai i nga mahi o mua?

Ko te SGA ka tu mai i runga i ona raraunga kounga teitei, me te whakarite i nga tuunga tika, te rahi, me te ahua o nga tupuni. Ka whakarato hoki i nga inenga kanapa pai rawa atu mo nga tupuni, kaore i rite ki nga kohinga o mua.

Rauemi:



