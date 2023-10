Te Tirotiro i nga Catacombs Tawhito: He haerenga ki nga ra o mua

Ko te haerenga a Hiro ki roto i te hohonutanga o nga pukoro i raro i te whare karakia o mua he rite ki te kuhunga ki roto i te tomokanga ki te whakahoki i a ia i nga wa o mua. I a ia e heke iho ana i nga pakitara toka, ka kaha ake te tangi o tawhiti, ka karapotia ia ki te aura whakamataku. Ko nga rama kanapa o te tohunga i arahi i a ia, ka kitea nga rarangi o nga rarangi koiwi e takoto marire ana i roto i o ratou rua.

Ko nga catacombs, me o ratou pakitara kohatu toka me o ratou wairua whakapouri, he tirohanga ki nga hitori nui o te waa kua warewarehia. He urupa enei tunnel i raro i te whenua i mua mo nga tangata o te whare karakia, he okiokinga mo te hunga mate. Ko nga angaanga, e anga atu ana ki roto ki nga tomokanga o ia poka, he ahua tiaki i nga mea ngaro tawhito kei roto.

Kare i taea e Hiro te miharo ki te tiakitanga o enei kōiwi. Ahakoa nga poma i puta mai i runga i te whenua i nga marama tata nei, karekau i kitea he ana kotahi i roto i nga catacombs. He tohu tenei mo te mahi toi me te mohio o mua.

I a Hiro e heke tonu ana, ka makariri te hau, kare e taea e ia te wiri i te ahua o te mataki. I karapotia ia e te aroaro o te hunga mate, to ratou kaha i roto i nga pakitara kohatu. Ua riro te reira ei faahaamana‘oraa haahaa no te vai-mau-ore-raa o te oraraa e te ta‘ere o te oraraa.

Ka rere tona hinengaro ki nga patai. Ko wai enei tangata? He aha o raatau korero? He maha nga korero kei roto i nga catacombs, e tatari ana kia kitea, kia tohatohahia. I mohio a Hiro, ehara i te mea e torotoro ana ia i te waahi tinana engari e ruku ana ki roto i nga taonga o te matauranga.

I a ia ka tae ki te mutunga o tana haerenga i roto i nga wharepaku, ka kitea e Hiro te maioha hou mo te hitori me nga hononga e hanga ana i waenga i nga whakatipuranga. Ko nga mea o mua e hono ana ki nga wa o naianei, e raranga ana i te taapinga o nga wheako tangata e hanga ana i to tatou mohiotanga ki te ao.

FAQ:

– He aha nga catacombs?

Ko nga catacombs he urupa ki raro i te whenua, he maha nga huarahi, he huarahi ranei, kei reira te tini o nga kōiwi kōiwi e takoto ana.

– Kei hea enei catacombs?

Ko te waahi tika o nga catacombs kua whakahuahia i tenei tuhinga kaore i te tohua.

– He aha te tohunga?

Ko te tohunga he kupu Maori e tohu ana i te tohunga, te tohunga ranei o nga matauranga tuku iho, penei i te tohunga, te tohunga rongoa ranei.

