Te kitenga ohorere: ka kitea nga popokorua kua takaia ki te kirihou mo te wa tuatahi

I roto i tetahi whakakitenga ohorere, kua kitea e nga kairangahau he popokorua kua takai ki te kirihou mo te wa tuatahi. Na te kitenga i puta he awangawanga mo te paanga o te parahanga kirihou ki enei pepeke ririki me te puunaha rauwiringa kaiao whanui.

Ko te parahanga kirihou he take nui mo te taiao, me ona paanga kino ki nga kararehe mohoao kua tino tuhia. Heoi, ko tenei kitenga hou e whakaatu ana i tetahi waahanga hou o te raru. Ko te rangahau, i whakahaeretia e nga kairangahau i tetahi whare kare i korerohia, i kitea he popokorua kua mau ki roto i te kirihou, kua kapi o ratou tinana e te otaota.

Ko te popokorua pea i aro ki te para kirihou, ka pohehe he kai, he whakaruruhau ranei. Ko te mea pouri, i to ratou urunga ki roto i te kirihou, kare i taea te mawhiti, i te mutunga ka mate. Ko tenei kitenga ohorere hei whakamaumaharatanga mo te hiahia tere ki te whakatika i te parahanga kirihou me ona hua nui.

Ko te parahanga kirihou he tino whakatuma ki te maha o nga rauropi, tae atu ki nga pepeke penei i nga popokorua. Ka whai waahi nui enei kararehe iti i roto i nga puunaha rauwiringa kaiao, tae atu ki te hau o te oneone, te pirau, me te whitiwhitinga. Ko te ngaronga o nga popokorua na te parahanga kirihou ka whakararu i te toenga ngawari o te kanorau koiora me te paheketanga ki etahi atu momo me nga rauwiringa kaiao katoa.

Ko nga mahi ki te whakaiti i te parahanga kirihou me whakanui ake kia kore ai e kino atu nga kararehe mohoao. Kei roto i tenei ko te whakaiti i te kohi kirihou kotahi-whakamahia, te whakapai ake i nga punaha whakahaere para, me te whakatairanga i te hangarua me nga huarahi hou ki te takai kirihou. Ko nga kitenga o tenei rangahau he whakaohooho mo nga tangata takitahi, nga kaihanga kaupapa here, me nga umanga ki te mahi tere.

Ko tenei rangahau hou e whakamarama ana i te paanga o te parahanga kirihou ki runga i nga popokorua, me te whakanui i te hiahia kia nui ake te mohiotanga me te kawenga mo te para kirihou. Ma te mahi tahi ki te whakatika i tenei take, ka taea e tatou te tiaki i nga popokorua anake engari ano hoki te tukutuku uaua o te oranga e whakawhirinaki ana ki te taiao hauora, kore kirihou.

Rauemi:

Armand Rausell mā SWNS

Dean Murray mā SWNS