Ko te DNA Tangata Tawhito I Kitea i roto i nga Neanderthals He Whakamuri Neke atu i te 250,000 Tau

Kua kitea e te rangahau rangahau i puta te whakawhanaunga tangata-Neanderthal i mua ake i te whakaaro o mua. Ko te whakapono e mau tonu ana ko te whakapapa i waenga i nga tupuna Homo sapiens me nga Neanderthal i timata i muri i te haerenga nui mai i Awherika tata ki te 75,000 tau ki muri. Heoi, ko nga rangahau hou i whakahaerehia e nga tohunga ira i te Whare Wananga o Pennsylvania's Perelman School of Medicine e kii ana i rere te DNA tangata moata ki roto i nga Neanderthals tata ki te 250,000 tau ki muri, i mua noa atu i nga hekenga e tumanakohia ana.

I kitea e te rangahau kua mau kee nga Neanderthals i nga waahanga o te DNA tangata i roto i o raatau momo i te wa i heke mai ai te tangata ki Eurasia mai i Awherika. Neke atu i te 250,000 tau ki muri, karekau he rekoata mo nga Neanderthal i noho ki raro o Sahara Awherika. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te retaata Current Biology, e whakaatu ana i te whakawhanaungatanga i waenga i nga tangata o mua me nga Neanderthals.

I mua i tenei rangahau, i whakaarohia ko te DNA Neanderthal i noho tonu kia tae noa ki te hekenga o te tangata ki Eurasia. Heoi, i kitea e te rangahau, tata ki te ono paiheneti o te DNA Neanderthal i tuku iho mai i nga tangata o te ao hou tata ki te 250,000 tau ki muri. I ahu mai tenei taonga ira i nga tangata i wehe atu i Awherika i waenga i te 250,000 me te 270,000 tau ki muri.

Ko nga hua e tohu ana ko tetahi roopu o nga tangata o mua, he hononga ira ki nga tangata katoa e ora nei i enei ra, he uri ki nga Neanderthals. Ahakoa kaore i te maarama e hia o enei tangata i heke ki Eurasia, i waiho e ratou he tohu ira ira ki o ratou whanaunga Neanderthal. Ahakoa te whakawhanaungatanga, karekau enei tupuna tangata tuatahi i ora, na te mea karekau he kōiwi tangata mai i te hauwha miriona tau ki muri kua kitea ki Uropi, ki Ahia ranei.

I whai waahi te rangahau ki te wetewete i nga momo ira tino raupapa o nga tangata taketake hou e noho ana ki raro-Saharan Africa. He mea hanga i runga i nga rangahau o mua i whakahaerea i raro i te 1,000 Genomes Project, e whai ana ki te whakariterite i te kanorau ira puta noa i te ao. I kohia e te roopu rangahau nga raraunga mai i nga tangata takitahi 180 i roto i nga taupori rerekee 12 o Awherika ki raro i Sahara ki te tirotiro i te nui o te DNA rite-Neanderthal i te rohe.

I whakaarohia e nga kairangahau nga ahuatanga rereke hei whakamarama i te noho mai o te DNA penei i te Neanderthal i roto i nga Awherika o raro o Saharan. I te mutunga, i kitea e ratou he taunakitanga e tautoko ana i te whakapae i ahu mai tenei taonga ira i nga tangata o te ao hou, a, i muri mai ka tukuna ki nga Neanderthals. Ko te tātaritanga o te tauira Neanderthal i ora i te 120,000 tau ki muri ka kitea he tauritenga ira i kitea i roto i nga tangata o Awherika o raro o Sahara. I ahu mai tenei rauemi i nga waahanga o te genome e mohiotia ana he mea tuku iho mai i a Homo sapiens me te whakaatu kua whakawhitia te DNA tangata ki nga Neanderthals i mua noa atu i nga hekenga e tumanakohia ana.

Ka whakanui te rangahau i te hiranga o te whakauru i nga taupori kanorau ki te rangahau ira me te ira. Ka whakamarama i to tatou hitori matatini mo te whakawhanaungatanga me nga Neanderthals me te whakaatu i te hiahia kia rangahaua ano o tatou tupuna o nehe.

