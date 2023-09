Ko nga Hurihanga o nga Pereti Hangarau ka Whakaawe i te Kanorau Mataora ki runga i te whenua

I kitea e tetahi rangahau o mua tata nei he hononga i waenga i nga nekenekehanga o nga papa tectonic o te whenua me te rereketanga o nga momo moana. Ko nga rangahau e whakaatu ana ko nga mahi whakarereke i te lithosphere, tae atu ki nga nekehanga pereti tectonic, ka pa ki nga taumata o te moana, na reira ka pa ki te waatea o nga taiao moana papaku e ora ai te ora.

Ko nga papa tectonic he waahanga nui o te koroka o runga me te kirinuku o te whenua e kapi ana i te ao katoa. Kei te neke haere tonu, na te puia o te whenua, te hanganga o nga maunga, me te hanga o nga awaawa moana. Ko te rangahau i aratakina e Slah Boulila mai i te Whare Wananga o Sorbonne, ka tirotirohia te patai he aha te take i puta ai nga huringa o te rereketanga me te koiora.

I wetewetehia e nga kairangahau nga huinga raraunga matawhenua me te moana, tae atu ki nga raraunga kanorau o te moana, ki te tirotiro i te whakamaaramatanga o nga huringa i roto i te koiora moana me nga tukanga pereti tectonic. Na te whakatairite neke atu i te 18,000 nga tauira toka moana me te tata ki te 32,000 nga puninga mai i te Paleobiology Database, i kitea e ratou nga huringa 36-miriona-tau i roto i te koiora moana e hono ana ki nga huringa o te hanga me te whakahekenga o te moana.

Ka wehe nga papa tectonic, ka puta te kirinuku moana angiangi, a ka panaia tetahi pereti ki raro i tetahi atu ma te tikanga e kiia nei ko te whakaheke, ka heke te taumata o te moana. Ko nga rereketanga o te taumata o te moana ka whakarereke i te waahi noho mo nga momo moana, ka puta nga huringa o te kanorau koiora. Ko nga taumata teitei o te moana ka hua i te waipuke o te whenua maroke me te hohonutanga o nga waahi moana papaku, e whakatairanga ana i te tipu o nga rauropi moana. Engari, ko te iti o nga taumata o te moana ka whakaiti i te waahi mo te oranga moana.

Ahakoa ehara i te mea hou te whakaaro mo te hononga i waenga i nga nekehanga pereti tectonic me te kanorau koiora, ma tenei rangahau e whakamana ake ma te whakamahi i te huingararaunga nui ake. Ko nga kitenga e tautoko ana i te whakapae e hono ana nga huringa o te taiao ki nga kaupapa kukuwhatanga me te ngaromanga. Heoi ano, karekau te rangahau e tino whakautu he aha te take i puta ai enei huringa, ka waiho hei patai kaore ano kia whakautua.

I tua atu, he tautohetohe tonu i waenga i nga kairangahau mo te ahua o te hurihanga o te pereti tectonics, me etahi e kii ana he kotiti ke i te waa. Heoi ano, ka whai waahi tenei rangahau ki te tipu haere o nga taunakitanga e whakaatu ana i te hononga i waenga i nga huringa o te taiao, te kukuwhatanga, me te ngaromanga.

Hei whakarāpopototanga, ka whakaatuhia e te rangahau he pehea te paheketanga o nga pereti tectonic i te kanorau koiora ma te awe i nga taumata o te moana me te waatea o nga waahi noho mo nga momo moana. Ma te mohio ki enei hononga ka kitea he tirohanga nui ki te hitori o te whenua mo te rereketanga o nga momo me nga huihuinga ngaro.

Mātāpuna: Beurteaux, D. (2023), Ko nga nekehanga i roto i nga papa tectonic ka huri i te kanorau koiora, Eos, 104.