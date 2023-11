Wewete i nga mea ngaro o te kukuwhatanga waewae tangata

Ko tetahi rangahau hou i whakaputaina i roto i te Communications Biology kua hurahia he tirohanga hou mo te kukuwhatanga o te waewae tangata. I aratakina e te kairangahau a Rita Sorrentino mai i te Whare Wananga o Bologna, ka tirotirohia e te rangahau nga hangarau koiora matatini me te hitori o te kukuwhatanga o o tatou waewae.

Ko te aronga o te rangahau i runga i te poupou poupou takawaenga o te waewae, he ahuatanga motuhake e wehe ana i te Homo sapiens mai i etahi atu primates. Ma tenei kikorangi ka taea e te waewae te whakawhiti i waenga i te wiri o te wiri me te mahi hei kaikawe i te wa e korikori ana, kia pai ai to tatou hikoi takirua.

Ko tetahi o nga patai matua i rapua e te rangahau ki te whakautu ko te wa me te pehea i tipu ai te poupou poupou waenga. Ko te whakararu i te pikitia ko te take o nga waewae papatahi, he ahua noa kei te papatahi te kikorangi, kei te ngaro ranei. Ko Alberto Leadini raua ko Claudio Belvedere, nga kaiputaiao mai i te Rizzoli Orthopedic Institute, e whakaatu ana i te kore o te whakamaramatanga haumanu mo te ao mo nga waewae papatahi i roto i te tangata.

Hei whakamarama i enei patai, ka aro nga kairangahau ki te koiwi navicular, he waahanga nui o te kiko o te waewae. Na roto i te tirotiro i te ahua o te koiwi whakatere i roto i nga tangata whai waewae papatahi me te hunga whai kikorangi auau, i kitea e ratou he rereke rereke, otira ki nga tangata i whanake he waewae papatahi i muri mai i te ao.

I tua atu, e kii ana te rangahau ko nga mea penei i te hu, te ahua noho, me nga rautaki hikoi ka awe pea i te whanaketanga o te kikorangi roa. Ko nga tangata no roto i nga roopu kaiwhai-kohi, karekau nei e whakamahi hu, he nui ake nga waewae pūkoro me te papatahi atu ki nga taupori e whakamahi huu hou. Ko te tikanga tenei ka whai waahi pea nga tikanga ahurea me nga whiringa noho i roto i te hanganga waewae.

I whakatauritea ano e te rangahau nga hanganga waewae o nga momo tangata tawhito, tae atu ki a Homo floresiensis, Australopithecus afarensis, me Homo habilis. E ai ki nga kitenga ko etahi parapara e whakaatu ana i nga ahuatanga navicular e rite ana ki te ahua o nga mea o mua ehara i te tangata, e whakaatu ana i te urutaunga ki nga momo noho arboreal me te bipedal. Heoi ano, ko etahi o nga parapara Homo habilis e whakaatu ana i tetahi whirihoranga e rite ana ki nga tangata o naianei, e tohu ana kei te noho mai he kikorangi roa.

Hei mutunga, he tirohanga hou tenei rangahau mo te kukuwhatanga o te waewae o te tangata, me te whakanui i te mahi o te ahua o te wheua me te awe o te noho ki te hanganga o te waewae. Ko o tatou waewae ehara i te mea whakamiharo o te kukuwhatanga engari ano hoki nga matapihi hihiko ki o tatou mua me oianei. Ma te wetewete i nga mea ngaro o te urutaunga o o tatou waewae ki te bipedalism, ka hohonu ake to tatou mohiotanga ki to tatou haerenga kukuwhatanga.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te kikorangi poupou waenga?

Ko te poupou poupou waenga he urutaunga mahi i roto i te waewae e taea ai te whakawhiti mai i te kaitahuri ohorere ki te reihi i te wa e neke ana. Ko tenei kikorangi he ahuatanga motuhake o Homo sapiens.

He aha nga waewae papatahi?

Ko nga waewae papatahi e tohu ana ki tetahi ahuatanga kua papatahi te kiko o te waewae, kua ngaro ranei. Ka tupu noa, ka whanake ranei i muri mai o te ao. He rereke te kaha o nga waewae papatahi, he rereke pea nga take.

He rite tonu te whakamaramatanga mo nga waewae papatahi?

Kao, karekau he whakamaramatanga haumanu e mohiotia ana i te ao mo nga waewae papatahi o te tangata. He rereke nga paearu rereke o nga tohunga rongoa mo te tirotiro me te whakarōpū i nga waewae papatahi.

He pehea te hononga o te noho me te huu ki te hanganga waewae?

Ko te momo hu e mau ana me nga whiringa noho, penei i te haere kore hu, te whakamahi hu hou ranei, ka whakaawe i te hanganga waewae. Ko nga roopu kaiwhai-kohi, e mohiotia ana mo te kore e whakamahi i nga hu, he maha ake nga waewae ngawari me te pai ake ki te whakataurite ki nga taupori e whakamahi ana i nga hu hou.

He aha ta tatou e ako mai i te ako i nga parapara waewae tangata onamata?

Ma te tirotiro i nga hanganga waewae o nga momo tangata tawhito, ka taea e tatou te mohio ki te whanaketanga o te waewae tangata. E ai ki nga kitenga matawaenga he rerekee nga momo momo hanga waewae, mai i te ahua o te ahua o te tangata kore-tangata ki etahi atu e rite ana ki te tangata hou.