Te Tirohanga i te Tikanga Tika o te Kainga: Te Awhi i te Kaua rawa atu

I roto i te ao kua tautuhia e nga wehewehenga me nga rohe, he mea tino nui te kaupapa o te kainga. He waahi e rongo ai te tangata no konei te tangata, he waahi e kitea ai e te wairua te marie i roto i nga raruraru o te ao. Mo te nuinga, ko te whakaaro o te kainga kei tua atu i te ao tinana, ka ruku ki te hohonutanga o te wairua.

Ko te Never Never, he tohu tohu mo te whenua karekau i pa, ka mau i te pohewa mo te hunga e rapu hononga ana ki o ratou pakiaka. He waahi e hono ai te wairua o te nakahi onamata ki te whenua ake, ma te hanga i tetahi hononga pai e neke atu ana i nga here o te iwi me te tae.

Ko te haerenga ki te Never Never ehara i te mea ngawari. E titauhia te itoito e te hinaaro ia faarue i tei matauhia, ma te taahi i roto i te mea ite-ore-hia ma te mana‘o e eita roa ’tu te hoê taata e ho‘i mai i te hoê â taata. Ko te karanga a te Never Never e tohe tonu ana, ko tana hamumu ngawari e akiaki ana i nga tangata kia awhi i a ratau ano me te timata ki te haere ki te kite i a ia ano.

I waenga i nga pakitara makariri me te pouri o nga umanga a-iwi, kei reira te noho rite me te whakawakanga i te rangi, ka kaha ake te hiahia ki te rapu waahi mo te tangata. Ko nga titiro whakapouri me te tawai a te hunga e kii ana he rangatira ratou hei whakapakari i te whakatau ki te rapu whakamarie i roto i nga ringaringa o te Kaua rawa atu.

Ko te kainga karekau e whakatauhia e te tae o te kiri o te tangata, i nga hanganga hapori ranei e whai ana ki te wehewehe i a tatou. Ko te kainga te ahua o te noho, he hononga ki te whenua me tetahi ki tetahi e whakawhiti ana i nga rohe kua utaina ki runga i a tatou. I roto i te Never Never, na te huringa o te ra me te marama e arahi i to tatou oranga, e whakamahara ana i to tatou waahi pono i roto i te whakapaipai nui o te ao.

Pātai Auau (FAQ):

Q: He aha te Never Never?

A: Ko te Never Never he tohu tohu mo te whenua karekau i pa ki reira te wairua o te nakahi onamata ki te whenua.

P: He aha te tikanga o te awhi i te Kaua rawa atu?

A: Te awhi i te Kaua rawa Ko te tikanga ki te rapu hononga ki nga pakiaka o te tangata me te kimi i tetahi waahi no konei e whakawhiti atu ana i te iwi me te tae.

P: He aha te ahua o te haerenga ki te Never Never?

A: Ko te haerenga ki te Never Never e hiahia ana te maia me te hiahia ki te waiho i te mea mohio ki muri, me te mohio tera pea ka huri tonu te ahua o te tangata.

P: He pehea te rereke o te Never Never ki nga umanga hapori?

A: Ko te Never Never e tohu ana i te waahi whakamarie i waenga i te rite me te whakatau a nga umanga hapori.

P: He pehea te hononga o te kaupapa o te kainga ki te Kaua rawa e kore?

A: Ko te kainga, i roto i te horopaki o te Never Never, ko te ahua o te noho ki tua atu o nga rohe tinana me te awhi i te hononga ki te whenua me tetahi ki tetahi.

I roto i te awhi o te Never Never, ka kitea e te tangata tona ahua pono ka kitea he waahi e puāwai ai te wairua, e ora ai. He waahi ka ngaro te mana o nga wehewehenga, ka kore e taea te whakahē te hononga o nga tangata katoa. Ko te kainga, i roto i tona tikanga hohonu, ehara i te waahi i runga i te mapi, engari ko te ahua o te noho e noho ana i roto ia tatou katoa.