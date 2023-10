Nga Mahi Ahurangi Hihiko o Oketopa: He Arokite

I te huringa o te wa, ka timata nga rau ki te hinga, ka kawea mai e Oketopa te tini o nga huihuinga wheturangi hei miharotanga. Mai i nga miihana mokowhiti tae noa ki nga ua meteoro, i tenei marama ka oati ka waiho hei rongoa mo te hunga kaingākau ki te arorangi.

Ko tetahi o nga huihuinga e tino tumanakohia ana ko te whakarewatanga o te misioni asteroid Psyche a NASA i te Oketopa 5. Ka tirotirohia e te waka mokowhiti a Psyche asteroid 16 Psyche, e whakaponohia ana he mea whakarewa te nuinga. Ma te ako i tenei ao konganuku ahurei, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te whai matauranga nui ki te hanganga o nga matua o te aorangi whenua, tae atu ki te whenua. I whakaritea tuatahi mo Mahuru 2022, i whakaroa te miihana na nga uauatanga hangarau. Ka puta te whakarewatanga mai i te Kennedy Space Center o Florida.

Hei te 9 o Whiringa-a-nuku, ka eke te ua o Draconid meteor ki tona tihi. Kaore i rite ki etahi atu ua meteor, ka tino kitea nga Draconids i te ahiahi, i te ata ranei, kaua i te po katoa. Ahakoa e kiia ana ka puta mai i te tekau noa nga meteoro i ia haora, i nga tau o mua, i miharo nga kaitirotiro whetu me nga whakaaturanga whakamiharo, e whakaputa ana i nga mano o nga meteoro ia haora. Ahakoa karekau he whakaaturanga whakahirahira i te matapaehia mo tenei tau, he mea tika kia mataki koe mo etahi ohorere.

Ko te Orionid meteor shower, e hono ana ki te comet rongonui Halley, ka eke ki runga i te Oketopa 20. Ma te marama i te 37% anake te whakamarama, ka pai te tirohanga mo tenei ua. Ko nga Orionids e mohiotia ana ki te whakaputa ki te waru tekau meteor i ia haora, ahakoa i nga tau tata nei kua tata te reiti ki te rua tekau, toru tekau ranei ia haora. Heoi ano, ko te whai waahi ki te kite i enei mea whakamiharo o te rangi e kore e ngaro.

Ko te marama o Oketopa, e kiia nei ko te Hunter's Moon, ka whiti i te Oketopa 28. Ko tenei marama, me te Harvest Moon, ka puta i te marama o Hepetema, Oketopa ranei. Ko te Harvest Moon te marama tino tata ki te equinox ngahuru, i te wa e whai ana te Hunter's Moon. I te tuatahi he tohu mo nga kaiwhaiwhai ki te takai i a ratou wa whakangau me te whakarite mo te takurua, ka hono ano te Hunter's Moon ki etahi atu ingoa penei i te Falling Leaves Moon me te Drying Rice Moon.

Ma te whai waahi ki te kite i te ua meteor, te tautoko i nga miihana mokowhiti, me te maioha ki te ataahua o te marama kiki i tenei Oketopa, ka tino pai te hunga kaingākau ki te arorangi.

