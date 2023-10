Te Whakahuri i nga Kakano: Ko te Waa Whakatakataka e tuku ana i te Huri Hanga-Hini

Whakaarohia he koti e urutau ana ki te rerekee o nga ahuatanga o te huarere, me te huri i tona ahua kia pai ai te whakamaarama i te mea ka heke te pāmahana. Ko tenei ariā a muri ake nei ka tino pono, he mihi ki te whanaketanga o nga kairangahau i MIT. Ko te FibeRobo, he muka ka taea te mahi, ka taea te huri, ka taea te whakarereke i te ahumahi kakano ma te whakaahei i nga papanga ki te huri i te ahua hei whakautu ki nga rereketanga o te pāmahana.

Kaore i rite ki nga muka whakarereke ahua o naianei he iti te mahi me te uaua ki te whakauru ki nga kakano, ka tukuna e FibeRobo tetahi otinga whaihua me te utu-utu. Ka kirimana te muka ina piki ake te pāmahana me te huri ano i a ia ano ina heke te pāmahana, me te kore e hiahiatia he pūoko whakauru, he taputapu ranei. Ka taea te whakauru marietia tenei rauemi auaha ki roto i nga mahi hanga kakano, penei i te raranga, te raranga, me te mahi whakairo, kia pai ai mo te whānuitanga o nga tono.

Ko tetahi o nga mea tino whakahihiri ko te hanga i nga kakahu taapiri ka taea te whakarite hei awhina i te whakaora i muri i te pokanga. Ma te whakakotahi i te FibeRobo me te miro kawe, e mahi ana hei huānga whakamahana ina rere ana te hiko hiko i roto, kaore e taea e enei kakahu te whakakoi noa engari ka whakatika ano i o raatau ahua i runga i nga korero mamati, penei i nga raraunga mai i te puoro o te ngakau.

"Ko tenei rangahau ka whakatuwhera i nga waahanga hou i roto i te umanga kakano. He mea nui tonu nga kakano i roto i o maatau oranga, engari he wahangu, kaore e aro. Ka kawea mai e FibeRobo te urutau me te aro ki nga papanga, "e kii ana te kaituhi matua a Jack Forman.

Ko te whakawhanaketanga o FibeRobo i taea ma te whakamahi i nga elastomers karaihe wai (LCE), he taonga e whakaatu ana i nga ahuatanga ahurei ina wera. I whakahiatotia e nga kairangahau nga muka LCE e mahi wahangu ana me te tino huri i te ahua hei whakautu ki nga huringa pāmahana. Ma te ata whakahaere i te hanganga o te rauemi LCE, i taea e ratou te hanga muka e mahi ana i nga wera haumaru mo te kiri, kia pai ai mo nga papanga kakahu.

Ahakoa he uaua te mahi tito mo nga muka LCE, kua whakawhanakehia e nga kairangahau MIT tetahi miihini hei wikitoria i enei aukati. Ko tenei miihini, i hangaia ma te whakamahi i nga waahanga 3D-taa me te tapahi laser, ka taea te hanga pai me te tika o nga muka FibeRobo.

I roto i te katoa, he nui te kaha o tenei rangahau hou ki te huri i te umanga kakano ma te whakaahei i te hanga papanga urutau me te aro. Mai i nga kakahu maamaa ki nga kakahu rongoa hou, ka taea e FibeRobo te whakarereke i to taatau taunekeneke me te painga mai i nga kakano.

FAQ

Q: He aha te FibeRobo?

A: Ko te FibeRobo he muka ka taea te whakakorikori, i hangaia e nga kairangahau MIT ka taea te whakarereke i te ahua hei whakautu ki nga huringa pāmahana.

P: He aha te rereketanga o te FibeRobo ki etahi atu muka rerekee ahua?

A: He nui ake te mahi a FibeRobo, ka taea te whakauru marie ki roto i nga kakano, kaore e hiahiatia he pukoro, he taputapu ranei.

Q: He aha nga tono pea a FibeRobo?

A: Ka taea te whakamahi i te FibeRobo ki te hanga i nga kakahu taapiri ka taea te whakarite, nga kakahu maamaa, me etahi atu papanga ka taea te urutau ki nga hiahia me nga ahuatanga rereke.

Q: He pehea te hanga o FibeRobo?

A: Ko te tukanga hangahanga he whakauru i nga muka o te kiri o te kirikiri kirikiri elastomer (LCE), ka whakauruhia ki roto i nga kakano ma te whakamahi i nga tikanga hanga paerewa.

Q: He pai te FibeRobo mo nga papanga kakahu?

A: Ae, kua hoahoatia a FibeRobo ki te mahi i nga wera kiri-haumaru, kia pai ai te whakauru ki nga papanga kakahu.