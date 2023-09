Kite Akoranga Hou Ka Taea Te Taumarumaru ki te Aukati i te Whakataetae Kao

He rangahau tata nei i whakahaeretia e te Whare Wananga o te Tonga ki te Tonga o Ahitereiria kua kitea he otinga pea mo te aukati i te whakapouri o te wheo: te whakamarumaru. Ko te whakapouri o te kaoa, kua noho hei mate uruta ki te ao na te pikinga o te mahana o te wai, he nui te kino o nga toka, tae atu ki te ākau rongonui o Great Barrier Reef.

E ai ki a Peter Butcherine, te kaituhi matua o te rangahau, kei te tata te riri a Great Barrier Reef mai i te huringa o te rangi, a kua whaaia e ia nga mahi whakangao papatipu e wha mai i te tau 2016. Ko te raumati kei te heke mai o 2023-24 ka nui ake te tupono na runga i nga ahuatanga El Niño me te teitei ake. pāmahana wai. Ko tenei, me nga hua ka puta mai i te huringa o te rangi, penei i te maha o nga ngaru wera me nga tupuhi moana, he tino kino ki te toka.

Ahakoa he mea nui nga mahi ki te whakaheke i te huringa o te rangi, kua kore e ranea ki te tiaki i te ākau nui. Na reira, ko nga kairangahau o te kaupapa whakamatao me te whakamarumaru o te Reef Restoration and Adaptation Programme (RRAP) i aro ki te tirotiro i te whai huatanga o te whakamarumaru i nga toka toka ki te patu i te whakapouri.

He pai nga hua i puta mai i te rangahau, e whakaatu ana ko te whakamarumaru i tetahi waahanga o te ra ka taea te whakaiti i te whakamaarama. Ko te hekenga o te ra ma te 30% i te poutumarotanga o te ra mo te wha haora i kitea he puhoi te tiimata o te whakapoipoi i roto i nga kaoa papaku, ngaa wera.

Ko enei kitenga e tuwhera ana te huarahi mo nga momo wawaotanga a te tangata ki te awhina i nga rauwiringa kaiao. Ko nga uhi horihori, penei i nga kakahu whakamarumaru, tetahi o nga otinga ka taea, engari me rangahau ano kia mohio ki o raatau paanga autaki. Ko tetahi atu whiringa pai ko te whakamahi i nga punaha kohu horihori, ka taea te whakamarumaru me te kore e pa ki te puunaha rauwiringa kaiao. Heoi ano, he mea tika kia rangahau me te whakawhanaketanga i mua i te whakawhanui-ake ki te mara.

E whakaatu ana te rangahau i te hiranga o nga huarahi auaha ki te tiaki i nga toka me te hiahia tere mo te mahi ki te tiaki i enei punaha rauwiringa kaiao.

Nga wehewehe:

– Te whakapoipoi o te wheo: Ko te tukanga e peia ai e te rupi nga pukohu tohu e noho ana i roto i o ratou kopa, na nga taumahatanga o te taiao penei i te teitei o te wai.

– Great Barrier Reef: Ko te punaha toka nui rawa atu o te ao kei te takutai o Queensland, Ahitereiria.

– Te whakamarumaru: Te whakaiti i te nui o te ra ka tae ki nga rupi ma te whakamarumaru ma te whakamahi tikanga hangai ranei.

– El Niño: He tauira huarere e tohuhia ana e te mahanatanga o te Moana-nui-a-Kiwa, ka whai paanga nui ki nga tauira huarere puta noa i te ao.

– Ngaru wera moana: Nga wa o te wera o te wai mahana i te moana.

– Huringa huarere: Nga huringa roa o te pāmahana me nga tauira huarere na nga mahi a te tangata, inaa ko te tukunga o te haurehu kati.

Rauemi:

– Te rangahau i whakaputaina i Frontiers in Marine Science, i whakahaerehia e te Whare Wananga o te Tonga o Ahitereiria

– He korero na Peter Butcherine, he hoa rangahau i te Whare Wananga o te Ripeka ki te Tonga o Ahitereiria, i whakaputaina i roto i te uiuinga me Newsweek