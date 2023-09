Te Kooti Marama: He Whakamutunga Mīharo ki te Raumati Ki tonu i nga Supermoon

Ko te marama tuawha me te marama whakamutunga o te tau 2023 ka whakamarama i te rangi o te po i muri i te torengitanga o te ra i te Taite. Ka puta te Supermoons i te wa e tata ana te marama ki tona tawhiti tata ki te Ao i te wa o tona obita, ka puta he ahua nui ake, kanapa ake.

E mohiotia ana ko te hauhaketanga o te marama, ka eke ki tona maramatanga teitei i te 6am ET a te Paraire. Heoi, ka kitea tonu puta noa i te ahiahi o te Paraire. Ka kiia tenei marama ko te marama hauhake na te mea ka tata ki te equinox ngahuru, i puta i te Mahuru 23. Ko etahi ka kiia ko te marama witi, he tohu mo te mutunga o nga kotinga raumati.

Ko te ingoa "marama hauhake" ka hoki mai ki nga ra i whakawhirinaki nga kaiahuwhenua ki te marama o te marama ki te mahi i o raatau mara. I mua i te taenga mai o nga tarakihana me nga rama matua, he mea nui kia marama te marama ki te whakarite kia tere te hauhake i mua i te ua ka pakaru nga hua. I te wa e maoa ana nga hua i te mutunga o te raumati me te timatanga o te ngahuru, he maha nga wa ka mahi nga kaiahuwhenua i te roa o te po. Ko te marama o te marama he tino rauemi mo te mahi ahuwhenua, na reira ka puta te kupu "marama hauhake."

E ai ki te Farmer's Almanac, no te tau 1706 te wa tuatahi i hopukina ai te kupu “marama hauhake.

Kia aroha mai, ki te ngaro koe i te marama nui o tenei wiki, me tatari koe ki te mutunga o te raumati 2024 ki te kite i te marama nui e whai ake nei i te rangi o te po. I ia tau ka kite kotahi, e rua ranei nga supermoon, na te mea he onge enei ahuatanga.

Ko te raumati o te tau 2023 he mea whakamiharo i runga i te ahua o nga supermoons, e wha nga supermoons karapīpiti e whakamarama ana i te rangi. Hei taapiri, ko Akuhata i whakaatu tetahi ahuatanga onge e kiia nei ko te marama kikorangi, koinei te marama tuarua tuarua i te marama kotahi. I puta te marama tino kikorangi whakamutunga i te marama o Akuhata 2037, ka 14 ano nga tau katahi ano ka kite ano tatou i tenei kaupapa tiretiera.

No reira, kia whai waahi ki te maioha ki te ataahua o te supermoon hauhake me te poroporoaki ki te raumati kua whakakiia ki nga whakaaturanga marama ataahua.

