Ko te hīkoi me te korowha ka whakapai ake i te mahi hinengaro i roto i nga pakeke pakeke, nga kitenga rangahau

He rangahau tata nei i whakahaerehia e nga kairangahau o te Whare Wananga o Eastern Finland kua kitea ko te mahi i nga mahi penei i te hikoi me te takaro korowha ka taea te whakapai ake i nga mahi hinengaro i roto i nga pakeke pakeke. I kitea ano e te rangahau ko te hikoi Nordic, he momo hikoi tinana katoa e whakamahi ana i nga pou, ka taea te whai hua ano.

Ko te rangahau i uru ki te 25 nga korowha hauora 65 me te pakeke ake i uru ki roto i nga wahanga e toru o nga mahi aerobic kaha - korowha, hikoi, me te hikoi Nordic - i roto i te taiao ora tonu. I mau tonu nga kaiuru ki o raatau tere tere i te wa e mahi ana. I aromatawaihia te mahi hinengaro ma te whakamahi i nga whakamatautau e ine ana i te aro, te tere tukatuka, me te kaha ki te huri mahi. I kohia ano nga tauira toto hei ine i nga taumata o nga matū e rua, te neurotrophic factor (BDNF) me te cathepsin B (CTSB), e whakaponohia ana ka whakaata i nga painga o te mahi i roto i te roro.

Ko nga hua o te rangahau i whakaatu he pai te paanga o te hikoi me te korowha ki te mahi hinengaro, ina koa ki nga mahi hinengaro iti penei i te aro me te tere tukatuka. Engari, kaore he paanga nui i kitea i runga i nga taumata o te BDNF me te CTSB. Ko nga momo hikoi e rua, he rite tonu me te Nordic, i hono ki te whakarei ake i nga mahi a te kaiwhakahaere, he mea tino nui mo te whakamahere, te whakarite, me te arotahi tonu.

Ko enei kitenga e whakaatu ana i te hiranga o te uru ki nga mahi aerobic e tika ana mo te tau, penei i te hikoi, te korowha, me te hikoi Nordic, mo te pupuri me te whakapai ake i te mahi hinengaro i roto i nga pakeke pakeke. Ko nga rangahau o mua kua kii ano ko te korikori tinana he rautaki pea hei aukati i te heke o te hinengaro.

I whakahaerehia te rangahau i runga i te mahi tahi me nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Edinburgh i te United Kingdom me ETH Zürich i Switzerland. I whakaputaina nga kitenga i te putanga o Oketopa o BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Eastern Finland, tuku korero, Oketopa 16, 2023