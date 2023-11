Ka Whakawhanakehia e nga Kairangataiao te Hangai-a-Koiora, Antimicrobial, me te Whakaora Whaiaro mo nga tono rongoa

Ko nga kaiputaiao o UNSW Poihakena kua eke ki te mahi i te whanaketanga o tetahi rauemi hou ka taea te whakarereke i nga mahi miihini me nga tikanga rongoa. Ko tenei taonga pakaru whenua, he momo hydrogel, he ahuatanga ahurei e rite ana ki te kiko o te tangata, na te mea he kaitono pai mo te whānuitanga o nga tono rongoa koiora.

He matū rite te reera te hydrogels ka kitea i roto i nga rauropi ora, penei i te cartilage i roto i nga kararehe me te rimurapa i roto i nga tipu. Kei a raatau te kaha ki te tautoko i te tipu o nga pūtau me te whakatauira i nga ahuatanga o te kiko tangata, e whai hua ana ki te rangahau koiora me nga tono rongoa. Heoi ano, he maha nga wa ka taka nga hydrogels waihanga o naianei ki te hanga ano i te uaua me te mahi o te kiko tangata.

I roto i tetahi rangahau tata nei i whakaputaina i roto i te Nature Communications, ko nga kairangahau o UNSW e whakaatu ana i ta raatau hydrogel hou i hangaia e te taiwhanga e whakaatu ana i nga ahuatanga ohorere. Ko te rauemi he koiora, ko te tikanga ko nga pūtau kei roto i te hydrogel te ahua kei roto i te kiko maori. I tua atu, kei a ia nga taonga antimicrobial, ka taea te aukati i nga mate huakita. I tua atu, ko te rauemi he whakaora whaiaro, ka taea te whakarereke i muri i te werohanga, te pakaru, te peia atu ranei i te syringe. Ko enei ahuatanga ahurei ka tino pai mo te 3D bioprinting me nga tono rongoa injectable.

Ko te kitenga o tenei rauemi hydrogel na Ashley Nguyen, he tauira PhD i UNSW, i te wa o te raka COVID-19. I whakamahia e Nguyen nga whaihanga rorohiko ki te tautuhi i nga ngota ngota e whakahiato ana, ka tutuki ki runga i te raupapa peptide ahurei i tito mai i nga waikawa amino me nga tryptophans maha, i tapaina e ia ko "Trpzip." I runga i te whakahiatotanga, i kitea he hanga noa a Trpzip i te reera, e whakatuwhera ana i te ao e taea ana mo tana tono ki te rongoa.

Ko te kaha o tenei hydrogel ka toro atu ki tua atu o tana whakamahinga i roto i nga rangahau rongoa me nga tikanga. Ka tukuna he tikanga rereke ki nga waiora maori, he mea ahu mai i nga kararehe me nga awangawanga matatika. Kei a Trpzip te kaha ki te whakakapi i nga taonga taiao me te pai ake i a raatau i roto i nga momo tono.

Ko te waahanga rangahau e whai ake nei ko te mahi tahi me nga umanga me nga kaiputaiao haumanu ki te whakamatautau i te whaipainga o te Trpzip hydrogels i roto i te ahurea kiko me te torotoro i nga tono penei i te 3D bioprinting me te tuku pūtau kakau. Ko te whainga ko te whakawhanake i tetahi momo rereke me te utu-utu ki nga hua kararehe, hei whakaiti i te hiahia mo nga kararehe i roto i te rangahau pūtaiao.

FAQ:

He aha te hydrogel?

Ko te hydrogel he mea rite ki te reera ka taea te tango me te pupuri i te nui o te wai. He mea tito he kupenga o nga mekameka polymer hono-whakawhiti e hoatu ana he hanga rite te reera.

He aha te mea motuhake o te Trpzip hydrogel?

He maha nga ahuatanga motuhake o te Trpzip hydrogel. He koiora, te tikanga ka taea e ia te peehi i te kiko maori me te tautoko i te tipu o nga pūtau. He antimicrobial hoki, hei aukati i nga mate huakita. I tua atu, he whakaora i a ia ano, ka taea te whakarereke i muri i te pakaru, i te pakaru ranei.

Me pehea te whakamahi i te Trpzip hydrogel ki te rongoa?

Ko te Trpzip hydrogel ka taea te whakamahi ki nga momo tono rongoa. Ka taea te whakamahi mo te 3D bioprinting, ka taea te mahi hei scaffold mo te whakatipu kopa me nga whekau. Ka taea hoki te whakamahi hei taonga werohia mo te tuku i nga pūtau, raau taero ranei ki nga waahi motuhake o te tinana.

He aha nga painga o te Trpzip hydrogel mo nga taonga taiao?

He maha nga painga o te Trpzip hydrogel mo nga taonga taiao. He rauemi waihanga e kore e hiahiatia te hauhake mai i nga kararehe, e aro ana ki nga awangawanga matatika. He maha ake ano nga ahuatanga o te ahua o te ahua rite ki nga hydrogels maori, he pai ake mo te rangahau rongoa koiora me nga tono.

(Source: [UNSW Sydney](https://www.unsw.edu.au/news/2023/11/revolutionising-tissue-engineering-and-biomedical-research-a-new-gel-that-acts-j) | [Whakawhitiwhiti Nature](https://www.nature.com/articles/s41467-023-41907-1))