Ko te Whakatata o te Kanohi e whakaatu ana i te ahua o te tangata o te Waenga Waenganui me nga ahua onge o te Dwarfism.

Kua angitu te hanga a te roopu kairangahau i te ahua o te ahua o te tangata o te wharekarakia i noho ki Poroni i waenga i te iwa me te rautau 11. Ko tenei tangata, e mohiotia ana ko Ł3/66/90, i pangia e te rua ahua o te dwarfism, he ahua onge, kaore ano kia rekotia he tauira i roto i te anga kōiwi o nga rau tau. I whakamahia e nga kairangahau nga karapa 3D o te angaanga o te tangata ki te hanga ano i ona ahuatanga kanohi.

Ko te tātaritanga o te kōiwi koiwi i kitea i mua he rite tonu te ahua o te tangata ki te achondroplasia me te Léri-Weill dyschondrosteosis, he ahua e rua o te dwarfism. I kitea e nga karapa 3D he rara poto ona, he "koiwi hope e mura ana," me "nga tuke kua huri ki waho," tae atu ki te ngutu niho teitei. Heoi, kaore i mohiotia tona ahua kanohi tae noa ki tenei wa.

Hei waihanga i te tata o te kanohi, i kawemai nga kairangahau i nga karapa anga ki roto i te kaupapa whakatika 3D me te whakamahi i nga tohu matotoru kiko ngohengohe mai i nga kaikoha ora hei tohatoha i nga tohu raraunga ki runga i te angaanga whakarorohiko. I hanga ano e ratou nga tohu i runga i te CT scan o nga tangata ora hei whakatau i te rahi o nga ahuatanga kanohi.

Ko te hangahanga kanohi i kitea he tangata he porowhita te kanohi, he rae rongonui, he ahua koretake. I hangaia ano e nga kairangahau he hangahanga whakaaro e whakaatu ana i te tangata he mahunga tonu tona makawe pouri me te pahau. Ko te mea nui, he nui ake te rahi o te mahunga o te tangata i te toharite, he ahuatanga noa tenei mo te mate kohiwi.

E ai ki te kairangahau koiora a Magdalena Matczak, he waahanga o te kitenga tuatahi o te kōiwi o te tangata nei, ko te ahua o te kanohi i whakaatu i nga ahuatanga e pa ana ki te achondroplasia, penei i te paheketanga o te ihu me te hypoplasia o waenganui. I whakanuia e ia te hiranga o te hanga ano i te ahua kanohi, na te mea ka taea e tatou te tutaki kanohi ki te kanohi ki tetahi tangata o mua.

Ko tenei rangahau he tino tirohanga ki te ahua tinana o te tangata he ahua onge onge i Uropi. Ko te whakamahinga o te matawai 3D me nga tikanga hanga-a-kanohi e whakanui tonu ana i to maatau mohiotanga ki te hitori o te tangata me te rereketanga.

