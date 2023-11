Ko te Wa Hou o te Rocket Ka Whakarewa ki Te Tai Mokowhiti

Ko nga whakarewanga Rocket mai i te Tai Mokowhiti kua eke ki nga tau karekau i kitea i mua ake nei, i runga ake i nga rekoata i whakatakotoria i te wa o te whakataetae mokowhiti i te tau 1966. I tenei tau anake, ko SpaceX me etahi atu kamupene e rua kua whakarewahia e rua te maha o nga roketi i whakaritea ki tera tau o mua. Karekau he tohu o te tere o te tere, me te toharite kotahi te whakarewanga roketi ia rima nga ra, ka neke atu i te 70 nga whakarewatanga i tenei tau.

Ko te pikinga ake o nga whakarewanga he peke whakamiharo mai i te 30 noa nga whakarewanga e toru tau ki muri. E toru nga ra i kitea i tenei tau, e rua nga whakarewanga ka puta i roto i nga haora i waenganui i a raatau. Ko te kaha me te auau o enei whakarewanga e whakaatu ana i te ahu whakamua o te hangarau me te piki haere o te hiahia mo te torotoro mokowhiti me te urunga arumoni ki te waahi.

Ko te nuinga o nga whakarewanga, tata ki te 75%, i puta mai i te Cape Canaveral's Station Pad 40, i whakamahia e SpaceX mo o raatau whakarewanga roketi Falcon 9. Ko SpaceX te mana whakahaere i muri i te pikinga o nga whakarewatanga i tenei tau, e 55 o nga 59 whakarewatanga. Ko te nuinga o enei whakarewanga kua whakatapua ki te tuku i nga peerangi ipurangi a Starlink.

He tino rerekee tenei kokiritanga i roto i te whakarewanga roketi ki te ahua o te Tai Mokowhiti i nga tau 12 ki muri i te wa i whakamutua ai te kaupapa waka mokowhiti. I mau te rohe i te kore tino mohio mo tona wa kei te heke mai, na te mea i whakawhirinaki nui ki nga mahi mokowhiti e pa ana ki te kawanatanga. Heoi, ko te putanga mai o nga umanga mokowā arumoni, pera i a SpaceX, kua puta te huringa paradigm. Ko nga kamupene motuhake kei te arahi i nga mahi, e whakahaere ana i te waa hou mo te torotoro mokowhiti me te mahi auaha.

I a tatou e titiro ana ki nga ra kei te heke mai, kei te whakawhanakehia etahi atu waahi whakarewatanga me nga waahi taunga ki te Takutai Mokowhiti o Florida. Ko enei whakawhanuitanga e tohu ana i te kaha o te rohe ki te maha atu o nga whakarewanga toka me te kaha haere ki roto i te ao torotoro mokowhiti. He wa whakahihiri kei mua i a Te Moana-a-Kiwa i te mea e whakakaha ana i tona turanga hei waahi mo nga mahi atea.

