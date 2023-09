Neptune i te whakahē: Ahea me pehea te Mataki i te Tio Rapa

Ko Neptune, te tuawaru o te aorangi mai i te ra me te ao tawhiti rawa atu i roto i to tatou punaha solar, ka whakahee i te Turei, 19 o Hepetema. Ko te tikanga ka noho tika ki te ra me te Papa, me to tatou aorangi kei waenganui. Hei taapiri taapiri, ka whakatata atu a Neptune ki te whenua, e kiia nei ko te perigee, i te wa ano. Ma tenei ka nui ake, ka marama ake te ao o tawhiti i te rangi o te po, ka whai waahi nui ki te matakitaki.

Mai i te taone nui o Niu Ioka, ka ara ake a Neptune ki te rawhiti i te 6:58 pm EDT ka kitea i etahi haora i muri mai. I te taumata teitei o te rangi, tata ki te 12:51 am EDT a te Wenerei, Mahuru 20th, ka 46 nga nekehanga ki runga ake o Neptune. Ka noho ki te kahui whetu Pisces.

Heoi, he mea nui kia mohiohia ahakoa kei te tata a Neptune, kei te tawhiti tonu a Papa me te tio nui. I tenei huarahi tata, ka noho tonu a Neptune tata ki te 2.7 piriona maero te tawhiti atu i to tatou ao. Hei whakaatu i etahi tirohanga, ka wehea te whenua me Mars i te tawhiti toharite o te 140 miriona maero. Ko te tikanga ko te tawhiti toharite i waenga i Mars me Papa ka uru ki waenga i a Papa me Neptune tata ki te 20 nga wa.

Na tona tawhiti nui, e kore e kitea a Neptune i te rangi ma te kanohi tahanga. E 31,000 maero te whanui (50,000 kiromita), tata ki te wha taima te rahi o te Ao, na reira ko te wha o nga aorangi nui rawa atu i roto i to tatou punaha solar. Heoi, ko te tirohanga a Neptune me whakamahi he karu, he karu pai ranei me nga ahuatanga huarere pai.

Mena kei te pirangi koe ki te mataki i a Neptune, ki te hopu whakaahua ranei o te rangi po, he maha nga rauemi e waatea ana. Ka whakarato a Space.com i nga kaiarahi mo nga karu pai rawa atu, nga karu, nga kamera, me nga arotahi mo te whakaahua astro. Mena ka whakahaere koe ki te whakaahua i a Neptune i te whakahē, ka taea e koe te tuku i o whakaahua me o taipitopito ki [email tiakina] mo te whai waahi ki te tohatoha ki etahi atu kaingākau mokowhiti.

Hei whakamutunga, ko te whakahē a Neptune me te tata ki te whenua he waahi pai ki te tiro me te ako i tenei roroa hukapapa tawhiti. Ma te whakamahi i nga taputapu e tika ana me te rapu waahi pai, ka miharo nga kaititiro rangi ki nga mea whakamiharo o to tatou punaha solar.

