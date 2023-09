"Te Wewete i nga mea ngaro o te punaha solar: ka wetekina e te NASA te puehu mai i te asteroid Bennu"

Kei te whakareri nga kaiputaiao NASA ki te whakatuwhera i tetahi kapene e mau ana i te puehu mai i te asteroid Bennu, ka whai whakaaro nui ki te hanganga o nga aorangi me te takenga mai o nga ngota ngota waro me te wai i runga i te whenua. Ko te kapene, tata ki te 250 karamu o nga rawa, katahi ka parachute marie ki te koraha o te hauauru o Utah i muri i te pakaruhanga me te hopu a te waka mokowhiti a Osiris-Rex i te tau 2020.

Ko Bennu, he puranga o nga rawa i timata mai i te 4.5 piriona tau, he putunga taima e mau tonu ana i roto i te wera, te pehanga, me te huarere ka puta i te wa o te hanganga o te ao. He waahi ahurei tenei mo nga kaiputaiao ki te ako i nga hitori o to tatou punaha solar.

Kaore i rite ki nga meteorites e pupuhi ana i te whenua me te whakarereke i nga huringa matū i te wa e uru ana te hau, ko te tauira puehu mai i Bennu ka noho tonu. Ki te whiwhi i taua tauira, me haere te waka mokowhiti neke atu i te kotahi piriona maero ma te waahi. Ko tenei haerenga e tuku ana i te urunga o mua ki nga taonga tuuturu hei awhina i nga kaiputaiao ki te mohio ki nga tikanga i puta ai to tatou ao.

Ko te rangahau o te puehu o Bennu he nui nga paanga mo to maatau mohio ki te hanganga o te punaha solar me nga waahanga e tika ana mo te putanga o te ora. Ma te wetewete i tenei tauira, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te hura i nga korero nui mo nga poraka hanga o aorangi me te noho mai o nga ngota ngota waro me te wai, he mea nui enei e rua ki te whanaketanga o te ao.

I te wa e timata ana nga kaiputaiao NASA ki te mahi ngawari ki te wetewete i nga taonga utu nui, ka kitea te ihiihi me te tumanako mo nga kitenga kei roto. Ko te huratanga o nga mea ngaro a Bennu kare e kore ka kitea he tirohanga nui ki o tatou takenga mai o te ao.

Nga wehewehe:

– Bennu: He asteroid he puranga paru i hanga 4.5 piriona tau ki muri.

– Osiris-Rex: He waka mokowhiti NASA i hangaia hei kohi tauira mai i Bennu.

– Pūnaha solar: Ko te kohikohinga o nga aorangi, marama, asteroids, me etahi atu tinana o te rangi e huri ana i te ra.

– Ngota ngota pararopi: Ngota ngota kei roto ngota waro me te hanga i te oranga.

– Maamaa: I tona ahua taketake, kaore i whakarereketia, kaore ano kia poke.

Source: Ko nga waahanga mai i te tuhinga taketake "Ka mahia e ia te ataata unboxing tino whakamiharo" (kaore he URL e whakaratohia)