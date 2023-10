Ko te Aquifer Drainage i Martian Chaotic Terrains e whakaatu ana i nga taunakitanga mo te roto Mud Ancient

I kitea e te roopu mahi tahi a Alexis Rodriguez a te Planetary Science Institute o te Planetary Science Institute i nga taunakitanga o nga mania parataiao i hangaia e te aquifer drainage i roto i nga hanganga tiango o Martian e kiia ana ko nga whenua hepohepo. I arotahi nga kairangahau ki tetahi waahanga parataiao i roto i te Hydraotes Chaos, e whakamaoritia ana ko nga toenga o te roto paru i puta mai i nga rerenga mai i te stratigraphy mudstone kua utaina ki te hau i tata ki te 4 piriona tau ki muri. Ko tenei wa e rite ana ki te wa i noho ai te mata o Mars. Ko nga parataiao e kitea ana i tenei waahi ka mau pea nga tohu o te ao tawhito.

Ko te rangahau, ko te ingoa "Te tirotiro i nga taunakitanga o nga toenga parataiao o waenganui o Amazonian aquifer sedimentary outburst i roto i te Martian chaotic terrain" ka whakaputaina ki Nature Scientific Reports, he mahi mahi tahi me nga kaituhi mai i te NASA Ames Research Center, Te Whare Wananga o Arizona, Te Whare Wananga Motuhake o Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, me te Whare Wananga o Florida.

Ko tetahi o nga kitenga whakahirahira ko te noho mai o nga puia paru me nga diapirs i Hydraotes Chaos, e horapa whanui ana, e whakaponohia ana na te puia parataiao. Engari i te puawai me te pahūtanga o te magma, ka tae atu nga parataiao me nga tote makuku ki te mata, ka puta he puranga, ka rere. Ka puta enei puranga ki runga noa i nga papa whenua hepohepo kaore i runga i nga mesas, e tohu ana he hononga i roto i te hanganga rawa, kaua ko te ira a nga ope toronga a-rohe i hangaia e te pikinga magmatic.

He mahi nui te rangahau ki te mohio ki te hitori o te whenua me te noho a Mars. E whakaatu ana i te hiranga o te whakatewhatewha i enei whenua rangirua, na te mea kei te mau etahi tohu mo te oranga o mua i runga i te ao whero. I te haere tonu o te torotoro haere i Mars, ka whai waahi te rangahau mo te rerenga wai wai me te hanga parataiao ki te whakatuwhera i nga mea ngaro o mua o te ao.

Rauemi:

– Te tuku korero a Planetary Science Institute

– Nature Scientific Reports