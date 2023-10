Ko nga taunakitanga mo te Roto Mud Tawhito ki Mars he tohu tohu mo te noho pai

He rangahau tata nei i arahina e Alexis Rodriguez o te Planetary Science Institute kua kitea nga taunakitanga o nga mania parataiao i hangaia e te wairere aquifer i roto i nga hanganga tiango o Martian e kiia nei he whenua hepohepo. Ko enei kitenga e whakamarama ana mo te noho a Mars mo nga piriona tau ki muri.

I arotahi nga kairangahau ki tetahi waahanga parataiao i roto i te Hydraotes Chaos, e whakapono ana ratou ko nga toenga o te roto paru i puta mai i nga rerenga mai i nga papa paru paru hau. Ko tenei roto paru e kiia ana i hanga tata ki te 4 piriona tau ki muri, i te wa i kaha ai a Mars ki te tautoko i te oranga. Ka taea e nga parataiao o roto o tenei roto paru te mau tohu o te oranga o mua, o naianei ranei i runga i Mars.

Ko te rangahau he mahi tahi i waenga i nga kaiputaiao mai i te Planetary Science Institute, NASA Ames Research Center, te Whare Wananga o Arizona, Te Whare Wananga Motuhake o Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, me te Whare Wananga o Florida. Na roto i te ako i te wai rere wai o Martian, i kitea e te roopu nga awaawa nui me te horo nui ki nga whenua riu o te ao.

Heoi ano, he uaua te haere ki enei mania o te raki ki te whakatauira na te uaua ki te wehewehe i nga rawa mai i te wai me nga mea kua horo, kua haria e nga awa wai. Ko nga mania parataiao i roto i te Hydraotes Chaos he whai waahi motuhake mo te tirotiro, na te mea ka kaha ake te torotoro haere i nga rawa aquifer tawhito.

Ko nga tauira tau a nga kairangahau e kii ana ko te puna wai o te roto paru i puta mai i te wehenga o te wahanga i roto i te kowhatu paru, ka puta he ruma nui ki te wai he maha kiromita te whanui me te rau mita te hohonu. Ko tenei tukanga pea na te mahi ngiha pokanoa. Ko te hekenga o nga wahanga kua kitea puta noa i te whenua hepohepo e tohu ana i te noho mai o nga ruuma hono, tera pea he ana nui, ki tonu i te wai.

Ko te toenga o tenei roto paru o mua ka mau i nga rawa aquifer kua whakarangatirahia i roto i te koiora kua huna ki raro o Mars mo nga piriona tau. Kei te whakaaro a NASA Ames ki enei mania parataiao hei waahi taunga pea mo te misioni ki te rapu tohu tohu koiora, ina koa ko te lipids. Ko enei rauropi koiora he tino atete, a kua ora i roto i nga piriona tau ki Mars.

I tua atu i te roto paru, i kitea ano e te rangahau nga puia paru kua horapa me nga diapir kei roto i te rohe ako. Ko enei ahuatanga ka whai waahi atu ki te tuhura i nga toka o raro o te whenua kua nohoia pea. Ma te whakatauira i nga parataiao me te ako i te hanganga o tenei roto paru tawhito ka taea te whakaatu i nga tirohanga nui mo nga wa o mua o Mars me te kaha o te oranga o mua, o naianei ranei i runga i te ao.

Rauemi:

Pūrongo Pūtaiao (pepa)

NASA