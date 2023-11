Ko nga kitenga matawaenga hou whakamiharo kua whakamarama i te ao kua roa kua ngaro atu o nga tangata nunui o raro o te moana, a ka kitea e ratou te noho o te pliosaur mega-konihi tino whakamataku rawa atu kua rekotia. Anei te tirohanga whakamihi ki tenei kaihopu o mua i piri ki raro i nga moana tawhito.

Ko nga parapara i keria ake nei, i kitea i tetahi waahi mamao, i arataki nga kaimatataiao ki te tohu i te kaipahua tawhito he momo pliosaur hou. Ko nga Pliosaurs he ngarara o te moana e noho rangatira ana i nga moana i te wa o Jurassic me Cretaceous, tata ki te 190 miriona tau ki muri. He ahua whakamataku to ratou, tae atu ki te angaanga nui me nga niho heu-koi, he tinana ngawari, me nga riu kaha.

Ko te pliosaur katahi ano ka kitea, e kiia nei ko Megapliosaurus horridus (te tikanga "te mokomoko nui whakamataku"), he 15 mita te roa o te roa. Na tenei ko te pliosaur nui rawa atu kua roa e haere ana i nga moana. Ma te wetewete i ona toenga parapara, ka kii nga kaiputaiao he 150 miriona tau ki muri i ora ai tenei kaipahua nui, i te wa o te Late Jurassic.

Ko Megapliosaurus no te roopu rangatira o nga kaipahua teitei, e whakahaere ana i nga moana tawhito me te nanakia kore. Ko te kaha o te ngau o te moana he tino rite, ka taea e ia te kai i etahi atu ngarara o te moana, nga mea hanga rite te rahi, tae atu ki nga tohorā iti.

Ko te whakapae a nga Kairangahau i whakamahia e te Megapliosaurus ana porepore kaha ki te turaki i a ia ano i roto i te wai, ko ona kauae nunui me ona niho taratara ka tere te mahi i ana taonga. Ko tenei ngarara whakamiharo te kakama o nga tohorā whakamate o enei ra, me te nui o te rahi e mau ana te wehi ki roto i nga ngakau o nga mea ora nui rawa atu i raro i te moana.

Ko te kitenga o Megapliosaurus he mea tino nui i roto i to maatau mohiotanga ki nga rauwiringa kaiao moana o mua me nga mea hanga tawhito e haereere ana. Ma te whakahiato i te rekoata parapara, ka taea e nga kaiputaiao te wetewete i nga mea ngaro o te ao i te whenua e hia miriona tau ki muri, ka whai matauranga nui ki te hitori o te whanaketanga o enei taniwha moana.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te pliosaur?

A: Ko nga Pliosaurs he ngarara o te moana i tipu i nga wa o Jurassic me Cretaceous. Ko te ahua o o ratou angaanga nui, o ratou niho nunui, o ratou tinana ngawari, me o ratou hirere kaha.

P: He pehea te nui o Megapliosaurus horridus?

A: Ko Megapliosaurus horridus he pliosaur nui, he 15 mita te roa o te ine. I tenei wa ko te pliosaur tino rongonui kua kitea.

P: Nonahea a Megapliosaurus horridus i ora ai?

A: I runga i te tātari matawaenga, ka whakatauhia e nga kaiputaiao i ora a Megapliosaurus horridus tata ki te 150 miriona tau ki muri, i te wa o te Late Jurassic.

P: He aha te kai a Megapliosaurus horridus?

A: Ko te Megapliosaurus horridus, he pliosaur mega-konihi, ka whangaia e etahi atu ngarara o te moana, nga mea hanga rite te rahi, me nga tohorā iti.

P: He aha te korero a te kitenga o Megapliosaurus horridus mo nga rauwiringa kaiao moana tawhito?

A: Ko te kitenga o te Megapliosaurus horridus e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te nui o te kanorau koiora me te hihiko kaiao o nga rauwiringa kaiao moana o mua. Ka taea e nga kaiputaiao te mohio pai ake ki nga konihi tawhito i whai waahi nui ki te hanga i enei ao o raro o te moana.