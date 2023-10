Na te Paheketanga o te Hukapapa o te moana o Antarctica ka Maharahara mo te Ao me Aotearoa

Na te huihuinga ohorere o te Antarctic Science Platform i Te Whanganui-a-Tara i puta nga awangawanga nui mo nga huringa ohorere kua puta ki Antarctica, ina koa mo te hekenga nui o te hukapapa moana i te takurua kua hipa. Tokorua nga mema rongonui o te Pūtaiao Pūtaiao, a Ahorangi Nick Golledge raua ko Takuta Bella Duncan, no te Whare Rangahau Antarctica o Te Whare Wananga o Wikitoria o Te Whanganui-a-Tara, i whakapuaki i o raua maaharahara mo te paheketanga o te hukapapa o te moana ki Antarctica mo te hapori o te ao, tae atu ki Aotearoa.

He tuhinga tata nei i whakaputaina i roto i te Communications Earth and Environment i aro ki te iti rawa o te rekoata o te hukapapa moana o Antarctica i kitea i te Hui-tanguru 2023, e kii ana kua whai waahi te whakamahanatanga o te moana ki te turaki i te hukapapa ki roto i te whenua iti hou. E tohu ana tera pea kua whakarereketia nga tikanga o raro e whakahaere ana i te kapi hukapapa moana i Antarctica.

E ai ki a Ahorangi Nick Golledge, e matapaetia ana e nga tauira huarere ka heke haere tonu te hukapapa o te moana o Antarctica i roto i nga tekau tau e heke mai nei, ahakoa i raro i nga ahuatanga tino whakaheke i nga tukunga hau kati. Ko te whakahekenga o te hukapapa o te moana he tino awangawanga na te mea he whai waahi nui ki te whakatipuranga o te wai o raro o Antarctica, tetahi o nga au moana nui o te ao. Ko te whakararuraru i tana tohanga he nui nga paanga ki te ahuarangi o te ao, tae atu ki te rohe o Wairarapa. I tua atu, ko te heke o te hukapapa o te moana he tino whakatuma ki nga korora a Emperor, i te mea ka whakawhirinaki nui ratou ki a ia mo te whakatipuranga.

Ka korero a Takuta Bella Duncan i nga awangawanga a Ahorangi Golledge. Ko te rangahau i nga rekoata o mua mo te taiao Antarctic e tohu ana ka mau tonu nga huringa o naianei, ka puta he paanga nui ki te ahuarangi o te rohe me te ao, te taumata o te moana, me nga rauwiringa kaiao. Ko te kino i puta mai i te Huripari Gabrielle i tenei tau ka waiho hei tauira tino nui mo nga hua o te rangi mahana, ka nui ake te pupuri wai, ka piki te ua. I runga i te tumanako ka nui ake nga ahuatanga o te ahua o te rangi, ka kaha ake te mahi ohorere ki te whakatika i te huringa o te rangi, i te mea e tohe ana nga kaiputaiao huarere ki te whakapuaki i te tere o te ahuatanga.

Rauemi:

– Tuhinga o te Ao me te Taiao